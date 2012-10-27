  1. بین الملل
۶ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۱۶

مین های ضد تانک انگیس به سرقت رفت

مین های ضد تانک انگیس به سرقت رفت

رسانه ها خبر دادند در پی حضور فردی در روی ریل و توقف قطار حاوی مین ها بخشی از مهماتی که قرار بود به افغانستان ارسال شود، به سرقت رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از" دیلی میل"  چاپ انگلیس ، تعدادی از مینهای ضدتانک انگلیس که قرار بود در افغانستان به کار گرفته شود، به سرقت رفت .

انگلیس از این مینها برای منفجر کردن پلها و ساختمانها در افغانستان استفاده می ‌کند و نگران است که این مینها به دست افراد و گروه های خطرناک بیفتد.

در پی این سرقت، واحد ضد تروریسم پلیس انگلیس با همکاری پلیس حمل‌ و نقل و وزارت دفاع این کشور جستجو برای یافتن مینها ی ربوده شده و سارقان را آغاز کرده‌اند.

گفتنی است یک منبع در دولت انگلیس اعلام کرده است که این مینها برای انفجار نیاز به یک قطعه دیگر نیز دارند.

کد مطلب 1729923

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