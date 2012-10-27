رویکرد نیروی انتظامی اجتماع محور و علم محور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم مجتبایی در جلسه تعاملی فرماندهی انتظامی استان قم با نمایندگان مراجع معظم تقلید گفت: نیروی انتظامی رویکرد اجتماع محور و علم محور را در دستور کار خود قرار داده است.



وی با بیان اینکه پلیس امروز ، رفتاری علم مدار را در دستور کار خود قرار داده است افزود : نیروی انتظامی به پیشگیری از وقوع جرم معتقد است .



فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به ارتقاء سطح آگاهی پلیس در مباحث پژوهشی گفت: بحمدالله پلیس توفیقات خوبی در جشنواره خوارزمی و افزایش رتبه در کشور داشته است.



وی با اشاره به اینکه جلسات هم اندیشی با مراکز علمی ، پلیس را در افزایش و ارتقاء سطح آگاهی خود یاری می کند عنوان داشت :فرماندهی انتظامی استان قم دنبال این است که در کنار اتاق فکری که با مراکز دانشگاهی دارد از نظرات علمای اعلام استفاده کند.



در ادامه حجت الاسلام همتیان، معاون تهذیب حوزه‌های علمیه سراسر کشور گفت: باید فسادهای فکری و تلاش‌های تبهکاران را رصد کرد و راه نفوذ فرهنگ‌های از هم گسیخته غربی را به سوی مرزهای کشور بست.

