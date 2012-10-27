مقدمات ذخیره سازی دو هزار تن گوشت قرمز در گیلان فراهم شد

علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گوشت از مهمترین منابع پروتئین حیوانی محسوب می شود، افزود: غنی بودن گوشت از پروتئین های ارزشمند که حاوی اسیدهای آمینه ضروری، چربی ها، اسیدهای چرب، مواد معدنی و هیدرات کربن نشان دهنده ارزش و اهمیت این فرآورده مهم در تغذیه انسان است.

وی در ادامه به ذخیره سازی هزار و 200 مرکبات و سیب در استان اشاره کرد و اظهار داشت: هیچ نگرانی در زمینه تامین میوه در ایام پایانی سال وجود ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: کیفیت محصولات و ارائه مناسب خدمات از مهمترین علل و عوامل رشد اقتصادی است زیرا اعتماد عمومی به کالا و خدمات را افزایش می دهد و بزرگترین سرمایه جامعه یعنی اعتماد به تولیدات و خدمات به دست می آید.

وی با بیان اینکه اقتصاد زمانی می تواند به شکوفایی و رشد مناسب خود برسد که بسترهای مناسب آن فراهم شود، افزود: بسترها و عوامل شکوفایی اقتصادی و رشد آن می توان به منابع انسانی متفکر و کارآمد، سرمایه مادی کافی، مدیریت و برنامه ریزی، تولید کیفی کالا، ارائه مناسب خدمات و مانند آن اشاره کرد.

منتظری اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی در چارچوب جنگ نرم و پدافند غیرعامل تعریف می شود زیرا این امکان را جامعه اسلامی می دهد تا اقتصاد یعنی ستون اصلی جامعه را به گونه ای بازسازی کند که هیچ عامل بیرونی و فشاری نتواند آسیبی به آن وارد سازد.

وی یادآور شد: واژه اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید دارند بر این موضوع دلالت می کند که اقتصاد اسلامی در جامعه ایرانی به عنوان ام القرای اسلام باید به چنان جایگاهی از قدرت برسد که فشارها و ضربه های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم را سد کند.