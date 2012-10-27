به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه راشاتودی در گزارشی درباره لیبی آورده است : اخباری درباره عملیات انتقام جویانه برخی گروههای انقلابی ضد باقیمانده طرفداران معمر قذافی در شهر بنی ولید به گوش می رسد.

خبرها حاکی است که شبه نظامیان مصراته ای یعنی رقیب سرسخت بنی ولید پس از ورود به این شهر به سوی ساختمانهای آن آتش می گشایند.

شبکه روسی می افزاید: صحنه های انتقام جویانه در بنی ولید ،ضعف دولت جدید برای مهار شبه نظامیان سابق را نشان می دهد.

علی محمود یکی از جنگجویان مصراته ای از میدان مرکزی بنی ولید می گوید: طرفداران قذافی از بنی ولید اخراج شده اند، اما برخی از مردم در اینجا دوستدار قذافی هستند و باید به آنها نشان دهیم که قذافی دیگر تمام شده است.

نزار کعوان عضو کنگره ملی لیبی نیز گفت : دولت لیبی باید برای توقف اقدامات ضد بشری در بنی ولید در شمال غرب کشور وارد عمل شود و عاملان این اقدامات را مجازات کند.

وی در گفتگو با شبکه راشاتودی می افزاید: به وضع ساکنان غیر نظامی بنی ولید باید رسیدگی شود به ویژه اینکه ساکنان این شهر از چند روز قبل وضع ناگواری دارند.

این در حالی است که سازمان دیده بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای از نیروهای دولتی و گروههای مسلح وفادار به آن که بنی ولید را فتح کرده اند خواست از ساکنان و اموال این شهر حمایت کنند.

در این بیانیه ضمن درخواست از فاتحان برای مهیا کردن شرایط امداد رسانی غذایی، سوخت و دارویی به شهر از غارت و ضربه زدن به دارایی مردم پرهیز کنند.

فرید آبراهامز مشاور سازمان دیده بان حقوق بشر درباره لیبی می گوید: دولت و نیروهای تحت امر آن باید حقوق ساکنان بنی ولید را رعایت کنند و از انتقام جویی بپرهیزند و ضمن دست برداشت از تخریب شهر به بازسازی آن بپردازند.