به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین پارکینگ زیرسطحی کشور طی 6 ماه آینده با مساحت 33 هزار مترمربع در شهر مشهد احداث خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان منطقه شرق در مراسم آغاز عملیات ساخت نخستین پارکینگ زیرسطحی کشور در طرح مجد گفت: یکی از مشکلات موجود در نقطه ساخت پروژه مجد وجود مشاغل مزاحم و ایجاد معضل برای شهروندان بود که با ساخت این پروژه این مشکل حل شده است.

احمد نوروزی ادامه داد: ساخت نخستین پارکینگ زیرسطحی کشور در مساحت 33 هزار مترمربع و 1320 جای پارک خودور یکی از پروژه‌هایی است که در پروژه مجد آغاز شده است.

40 گذرگاه عابر پیاده بهسازی و بازسازی می‌شود

شهردار منطقه 2 مشهد از بهسازی و بازسازی 40 گذرگاه عابر پیاده در سطح این منطقه خبر داد.

رضا ظفرجعفرزاده اظهار کرد: این پروژه با هدف بهبود وضعیت تردد عابرین پیاده در بولوارهای سطح منطقه انجام می‌شود.

وی به اعتبار این پروژه اشاره کرد و افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر 550 میلیون ریال در سطح بولوارهای شفا، ابوطالب، عبدالمطلب و موسوی قوچانی در حال انجام است.

ضایعات نان خشک شهروندان مشهدی رو به کاهش است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد گفت: مردم از دیرباز به نان به عنوان برکت سفره یاد می‌کنند و برای آن احترام زیادی قائل هستند ولی متاسفانه آمار ضایعات خشک در گذشته بالا بوده که البته پس از هدفمندی یارانه‌ها این امر با روند رو به کاهشی مواجه بوده است.

علی نجفی ادامه داد: بعد از هدفمندی یارانه ها ما شاهد روند رو به کاهش ضایعات نان خشک در مشهد بودیم به طوری‌که هم اکنون از میان پسماندهای خشک تولیدی در مشهد حدود 10.63 درصد مربوط به ضایعات نان خشک است که در مقایسه سال 89 که حدود 16 درصد بوده کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در سال 90 در مجموع 6 میلیون و 221 هزار کیلوگرم نان خشک جمع‌آوری شده که 10.78 درصد از پسماندهای خشک مشهدی‌ها بوده است و این روند خوشبختانه رو به کاهش است.