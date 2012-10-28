به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم باغبان‌نژاد، عنوان کرد: برای احداث بزرگترین پارک آموزشی مدیریت بحران کشور توافق‌نامه اولیه به وزارت کشور ارسال شده و موافقت اولیه هم در این زمینه کسب شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بخش پایانی اجرای طرح مذکور که شامل امضای توافق‌نامه مشترک بین وزارت کشور، استانداری و شهرداری بوده، باقی مانده است.

وی بیان کرد: در پارک آموزشی که قرار است در مشهد راه‌ اندازی شود تمام مردم کشور در یک پروسه زمانی پنج ساله در خصوص بحران و مدیریت آن آموزش خواهند دید.

باغبان‌نژاد تاکید کرد: از آنجایی که آموزش نوعی سرمایه‌گذاری است مطمئنا راه‌اندازی این پارک و به دنبال آن ارائه آموزش‌های مختلف بسیار موثر واقع خواهد شد.