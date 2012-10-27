مساجد با مدیریت واحد ائمه جماعات فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد سعیدی شامگاه شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه محراب اندیشه در حرم حضرت معصومه(س) در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به فرموده قرآن کریم مومنان باید به تعمیر مساجد بپردازند و برگزاری فعالیت های فرهنگی در مساجد یکی از کارهایی است که می تواند به رونق مساجد کمک کند.



وی اظهار داشت: مساجد در نظام اسلامی ما تعریف ویژه و کارکردهای دیگری دارد که به برکت انقلاب اسلامی و امام و رهبری و راهنمایی های مراجع شکل گرفته است.



امام جمعه قم با بیان اینکه عشق و شور در میان جوانان مسجدی و در فعالیت کانون ها موج می زند بیان داشت: فعالیت‌های امروز در مساجد برگشت به همان چیزی است که مد نظر اسلام بوده است.



وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید کانون‌ها را تقویت کنند، ادامه داد: تقویت این کانون‌ها موجب بیشتر شدن اراده جوانان در پرداختن به فعالیت‌های فاخر دینی و فرهنگی می‌شود.



حجت الاسلام سعیدی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در سفر به خراسان شمالی درباره کانون‌های مساجد تصریح کرد: مسئولان بخش های مختلف مساجد باید با هماهنگی با ائمه جماعت و با مدیریت واحد سیاستها را اجرا کنند و مردم هم علاقمند هستند و مهم وجود محور در مساجد است تا برنامه ها بر حول محور مدیریت واحد اجرا شود.



وی با بیان اینکه دشمن بر روی این موضوع متمرکز شده تا کانون های مساحد و مساجد را از هدف اصلی و نقش محوری خود دور کند اضافه کرد: از خاصیت انداختن مساجد در دستور کار دشمن قرار دارد لذا باید مسجد راکه همواره محور حرکتهای مردمی در انقلاب اسلامی بوده است حفظ کنیم.



تولیت آستان مقدس قم فعالیت با اخلاص و حضور مستمر و دائم در برنامه ها و رصد امور فرهنگی را از جمله ملزومات داشتن مسجد تراز اسلامی دانست.



وی در پاسخ به سئوالی درباره تفاوتهای مساجد ایران با دیگر کشورهای اسلامی به خصوص وضعیت ظاهری بهتر مساجد کشورهای اسلامی نسبت به ایران گفت: اگرچه مساجد در دیگر کشورهای اسلامی وضعیت ظاهری بهتری دارد اما مساجد ایران محتوا محور و الهام بخش است و موجب تحرک در سطح ملی و کشورهای اسلامی است در حالی که مساجد برخی کشورهای اسلامی با وجود وضعیت ظاهری مناسبتر فاقد روح لازم است و البته باید در کشورمان هر دو بعد ارتقاء یابد.