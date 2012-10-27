سیاستهای اقتصادی اوباما مشکل آمریکا را دو چندان کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "میت رامنی" رقیب انتخاباتی "باراک اوباما" در جدیدترین اظهارات خود وضعیت نابسامان اقتصادی آمریکا را ناشی از سیاستهای اشتباه وی دانست.

وی که در یک تجمع انتخاباتی سخن می گفت با غلط ارزیابی کردن سیاستهای اقتصادی رئیس جمهوری دموکرات تاکید کرد: این کار مشکل آمریکا را دو چندان کرده است.

به گفته رامنی، طی سالهای گذشته اوباما نتوانسته از میزان بدهی های دولت کاسته و یا به میزان درآمدهای آن بیفزاید و در عین حال از دستیابی به توافق بر سر مسائل اقتصادی با جمهوریخواهان نیز امتناع کرده است.

بهبود وضعیت اقتصادی یکی از مهمترین زمینه های تلیغات انتخاباتی ستاد "باراک اوباما" در انتخابات ریاست جمهوری امسال است.

این در حالی است که اوباما در سخنرانی های خود بارها مدعی بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا شده و گفته است دولتش در شرایطی که بدتر از زمان رکود اقتصادی بوده، توانسته وضعیت باثباتی را در کشور ایجاد کند.