حضور 900 میهمان کشوری در همایش تشیع و تبرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود علیخانی در نشست با اعضای شورا و دهیاران بخش مرزن آباد افزود: دلیل نامگذاری 14 آبان به نام روز مازندران، ورود حسن بن زید دعوت کننده بزرگ علویان به سعید آباد مرزن آباد و بیعت مردم در این روز بوده است.

وی با ابراز خرسندی از همزمانی این روز با هجدهم ذی الحجه و تقارن با عید غدیر روز بیعت با امام علی (ع) اظهار داشت: با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با تشیع و تبرستان در منطقه همایش و برنامه خاصی اجرا نشده بود موضوع با مسئولین بخش مرزن آباد مطرح و با استقبال خوبی از سوی مسئولین مواجه شد تا اولین بیعتگاه علویان تبرستان بیش از پیش به علاقمندان و عموم مردم شناسانده شود.

علیخانی با بیان اینکه تاکنون مرزن آباد را بیشتر به دلیل ترافیک بالای آن می شناختند تصریح کرد: پس از اطلاع رسانی بر برپایی این همایش بزرگ مذهبی هم اینک مرزن آباد با نام تشیع و تبرستان در سطح کشور شناخته می شود.

علیخانی با اشاره به جنبه های معنوی و فرهنگی همایش ادامه داد: همه تلاش و هدف دست اندرکاران همایش کاری ماندگار در رابطه با فرزندان اهل بیت در بخش مرزن آباد است.

امام جمعه مرزن آباد با اشاره به برکات برگزاری این همایش گفت: اقدامات شایسته ای همزمان با روزهای برپایی همایش در مرزن آباد انجام شده که از جمله آن می توان به نصب گیرنده دیجیتال در این منطقه یاد کرد.

وی با بیان اینکه بیش از 900 میهمان از سراسر کشور در این همایش حضور خواهند داشت افزود: برگزاری این همایش هزینه سنگینی را در پی دارد که از محل منابع بخش و شهر، شهرستانی، استانی و کشوری تامین می شود.

بخشدار مرزن آباد با بیان اینکه 14 آبان روزی ماندگار و باشکوه برای مرزن آباد خواهد بود گفت: در همین رابطه اعضای شوراها و دهیاران بخش مرزن آباد نیز اعلام آمادگی کرده تا در برگزاری هرچه بهتر این روز سهم داشته باشند.

عابدین کیاپاشا افزود: برپایی جشن روز مازندران همزمان با برگزاری این همایش نیز از جمله اتفاقات مهمی است که با نظر مساعد مسئولان در این بخش اجرایی می شود.

رئیس شورای بخش مرزن آباد با بیان اینکه این نشست یکی از مهمترین نشست های شورای بخش مرزن آباد در طول سالهای فعالیتش محسوب می شود گفت: این همایش از برکات حضور امام جمعه مرزن آباد است که موجب شدند تا اتفاق و رویداد بزرگی اینچنین و در این سطح در مرزن آباد برگزار شود.

عزت الله جعفرصالحی با اشاره به اینکه همایش تشیع و تبرستان بخشی از هویت مذهبی منطقه را نمایان می سازد افزود: تلاشهای امام جمعه و اعضای کمیته های مختلف و اطلاع رسانی آن موجب شد تا در سطح ملی از برپایی این همایش آگاه شوند و ارسال مقالات متعدد در خصوص تشیع و تبرستان و جایگاه سعید آباد مرزن آباد از سراسر کشور بیانگر این امر است که شاهد روزی باشکوه و ماندگار در مرزن آباد خواهیم بود.

وی حضور شخصیت ها و چهره های برجسته علمی، سیاسی و مذهبی در این همایش را از نکات برجسته آن دانست و بیان داشت: خرسندیم که این همایش نماد شناسایی مرزن آباد را از ترافیک به سمت تشیع و تبرستان کشانده است.

جعفرصالحی، برگزاری همایش تشیع و تبرستان را فرصتی مغتنم برای شناساندن ظرفیت های بالای مرزن آباد دانست و گفت: شوراها و دهیاران بخش نیز این آمادگی را دارند تا در بخش های مختلف همایش همگام با دیگر مسئولان و دست اندرکاران حمایت لازم را صورت دهند.