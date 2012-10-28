واقعه غدیر در دامغان بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمدحسن پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی یوم الله 13 آبان شهرستان دامغان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: واقعه غدیر امسال در 100 شهر کشور به همت نیروی مقاومت بسیج بازسازی می شود که شهرستان دامغان نیز افتخار بازسازی واقعه غدیر براساس اسناد معتبر را دارد.



وی بیان داشت: کار بازسازی واقعه غدیر از سوی سپاه ناحیه دامغان در مجموعه ورزشی بسیج دامغان انجام و از روز شنبه 13 آبان ماه همزمان با سالروز عید سعید غدیرخم رسما افتتاح خواهد شد و مردم می توانند از نزدیک از این نمایشگاه تحت عنوان بازسازی واقعه غدیر دیدن کنند.



فرمانده سپاه ناحیه دامغان با تاکید بر اینکه غدیر رکن امت و امامت و ادامه دهنده رسالت است، خاطرنشان کرد: موضوع غدیر فقط مربوط به شیعه نیست بلکه مربوط به تمام مسلمانان و ادیان الهی است.



مرتضوی در خاتمه گفت: گسترش فرهنگ ولایت و تعمیق هویت دینی، آماده سازی محیط مناسب برای امکان درک قوی تر از گذشته، الگوسازی و معرفی روز بزرگ غدیر خم، شناساندن و معرفی سیره نبوی و ائمه معصومین از اهداف اصلی بازسازی حادثه غدیر در شهرستان دامغان است.