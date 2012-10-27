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۶ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۴۰

طهماسبی:

زنان 82 درصد متقاضیان طلاق هستند

زنان 82 درصد متقاضیان طلاق هستند

قزوین - خبرگزاری مهر: استاد حوزه و دانشگاه گفت: 82 درصد متقاضیان طلاق را بانوان تشکیل می دهند که 14 درصد آنها در سال اول رخ می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طهماسبی عصر شنبه در مراسم جشن ازدواج 100 زوج جوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) قزوین که در حسینیه امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد اظهارداشت: استحکام خانواده می تواند به سلامت جامعه کمک کند و باید همه تلاش کنیم تا زمینه تقویت بنیان خانواده فراهم شود.

طهماسبی تصریح کرد: متاسفانه ماهانه 500 زوج به صورت توافقی از یکدیگر جدا می شوند و در هر ماه 12 هزار پرونده طلاق تشکیل می شود که 90 درصد کسانی که برای مشاوره خانوادگی مراجعه می کنند برای طلاق است.
 
استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: در کشور ما از هر چهار ازدواج یک مورد منجر به طلاق می شود که نگران کننده است.
 
وی افزود: مقام معظم رهبری در موضوع خانواده تاکید فراوانی دارند و مسئولان فرهنگی باید با برنامه ریزی و آموزش لازم برای رفع دغدغه رهبری تلاش کنند.
 
این استاد دانشگاه یادآورشد: با کاهش میزان ازدواج و رشد طلاق لازم است آموزش خانواده ها و زوج های جوان در قبل از ازدواج را جدی بگیریم.
 
طهماسبی گفت: ابراز محبت، ارتباط کلامی، داشتن ادبیات گفتگو بین زن و شوهر، شناسایی حساسیت های زوجها، تقویت پیوند خانواده از مهمترین راهکارهای استحکام خانواده هاست.
 
وی آموزش مسائل دوره های مختلف زندگی از حاملگی، شیرخوارگی، قبل، حین و بعد از ازدواج برای بانوان را ضروری خواند و خواستار تداوم آموزشها برای خانواده ها شد.
 
طهماسبی اظهار داشت: آموزش دانش آموزان و دانشجویان و جلوگیری از دخالت خانواده ها می تواند به استحکام خانواده کمک کند.
کد مطلب 1729983

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