گازرسانی به روستاهای کرمان/200 میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار در کرمان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی بعدازظهر شنبه در ادامه سفر یک روزه خود به کرمان در رابطه با نتیجه جلسه ستاد راهبردی استان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه مصوباتی در خصوص آّ مورد نیاز استان کرمان، صنعت، معدن و کشاورزی داشتیم.

وی با اشاره به اینکه برنامه های گوناگونی برای توسعه صنعت در استان کرمان داریم، گفت: بسته ای را برای تعیین آب شرب، کشاورزی و آب مورد مصرف در صنعت آماده کرده ایم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نیاز آبی استان کرمان در آینده، گفت: حداقل 200 میلیارد تومان اعتبار برای آبیاری تحت فشار در استان کرمان در نظر گرفته ایم.

وی در ادامه گفت: از این میزان اعتبار در نظر گرفته شده 85 درصد را دولت تقبل می کند و 15 درصد نیز به عهده کشاورز است.

رحیمی ابراز داشت: پنج درصد هم در اختیار استاندار کرمان است که بر مبنای خوب کار کردن کشاورز به او بخشیده خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: بسته ای نیز برای معدن از اکتشاف تا استخراج و بهره برداری آماده شد که مقررات این بسته را از ابتدا تا انتها تدوین خواهد کرد.

وی اضافه کرد: این بسته ظرف یک ماه آینده به وسیله وزیر صنعت و معدن و تجارت برای تصویب نهایی ارائه خواهد شد.

رحیمی تصریح کرد: بسته ای دیگر نیز برای آب شرب و کشاورزی و صنعت استان کرمان است که با تصدی وزیر نیرو از نقاط مختلف کشور چون دریای شمال و جنوب تامین می شود.

وی بیان داشت: این بسته نیز ظرف یک ماه طبق کلیاتی که در این جلسه به تصویب رسید برای اجرای نهایی به جلسه شورای راهبردی استان کرمان ارائه خواهد داد.

رحیمی ضمن بیان سه مصوبه عمده اظهار داشت: آخرین مصوبه که برای مردم استان کرمان قابل توجه است گازرسانی در شهر و روستا است که بنا شد هم در بخش روستایی و هم در بخش شهری گازرسانی را به متوسط کشوری برسانیم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه بیان داشت: در بخش روستا بهره مندی از گاز نسبت به متوسط روستاهای کشور خیلی پایین است و قرار بر این شده است که آن را به متوسط کشوری برسانیم.

وی با اشاره به اینکه این شاخص در شهر به متوسط شهری نزدیک تر است، افزود: متوسط شهری در کرمان نیز ارتقاء پیدا خواهد کرد و مردم در بخش روستا و شهر از نعمت گاز بهره مند خواهد شد.