به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد شنبه شب در جمع کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس با بیان اینکه تمامی سیاستمداران جهان، امروز بر تاثیرگذاری ملت ایران بر محیط بین الملل تاکید دارند، اظهار داشت: امروز ملت ایران در معادلات بین المللی نقشی ممتاز و تاثیرگذار ایفا می کند و امروز ایران ملتی برجسته در دنیاست.

وی با اشاره به خصوصیات تاریخی ملت ایران، عنوان کرد: در تاریخ کهن ایران هیچ اثری از شرک و بت پرستی مردم ایران ثبت نشده و ایرانیان همواره به دنبال کمال و عدالت بوده اند و مردم دیگر ملل نیز با پیروی از مردم ایران شعار عدالت خواهی را سردادند.

رئیس جمهور، ایرانیان را مردمی فروتن در برابر حق توصیف کرد و افزود: مردم ایران در طول تاریخ هیچگاه نگاهی نژادی، قومی و فبیله ای نداشته اند و همواره به دنبال گسترش فرهنگ خوبی و صلح بوده اند.

احمدی نژاد با بیان اینکه مردم ایران هیچ وقت به دنبال تضییع حق نبوده اند، تصریح کرد: البته در طول تاریخ حاکمانی ظالم و حق کش در ایران حکومت کرده اند اما مردم ایران هیچگاه با این حاکمان همراه نشده اند و در برابر حق سر تسیلم فرو آورده اند.

وی ادامه داد: مردم ایران در طول تاریخ همواره دست متجاوز را از خاک خود کوتاه کرده اند و در زمان پذیرش اسلام نیز مردم ایران در برابر جنگجویان تسلیم نشدند بلکه در برابر حق که همان دین اسلام بود، تسلیم شدند.

رئیس جمهور با اشاره به خدمات ملت ایران به گسترش دین اسلام، بیان داشت: ملت ایران در طول هزار و 400 سال گذشته در تبیین و ترویج دین مبین اسلام سهم قابل توجهی داشته اند و در راه ترویج دین اسلام فداکاری های فراوانی انجام داده اند.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد امنیت در خلیج فارس را بدون حضور ایران بی معنا دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران هیچگاه به حاکمیت و اموال دیگران چشم طمع نداشته و امروز نیز ایجاد امنیت در خلیج فارس بدون ایران بی معناست و مردم ایران نیز از برگزاری مانور توسط دیگر کشورها در خلیج فارس احساس خطر نمی کنند.

وی در ادامه کار نیروی دریایی را تخصصی و اعتقادی دانست و گفت: حضور موفقیت آمیز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آبهای بین المللی و برقراری امنیت کشتی های تجاری موجب افتخار ملت ایران است و امروز نیروی دریایی ایران پرچم صلح را در آبهای بین المللی برافراشته است.

رئیس جمهور اسلامی ایران افزود: امروز نیروی دریایی از وابستگی به خارجی ها رهایی پیدا کرده و تجهیزات پیشرفته این نیرو توسط متخصصان داخلی ساخته می شود که این مسئله موفقیتی بزرگ برای ملت ایران است.

احمدی نژاد تهدیدات نظامی صهیونیستها را بی اثر خواند و اظهار داشت: چهار موشک صهیونیستی نمی تواند ملت ایران را ساقط کرده و از بین ببرد و ملت ایران با هر متجاوزی که پای خود را از گلیمش درازتر کند، کاری خواهد کرد که نامش را در تاریخ به ننگ بیاورند.

وی تاکید کرد: ملت ایران هیچگاه اهل تجاوز به حقوق دیگران نیست و ایرانیان همواره به دنبال دوستی هستند.