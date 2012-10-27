نیروی دریایی با قدرت از مرزهای دریایی کشور حراست می کند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری شنبه شب در دیدار کارکنان نیروی دریایی ارتش با رئیس جمهور در بندرعباس با اشاره به اهمیت مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: ایران به علت برخورداری از مرزهای آبی، نیازمند یک نیروی دریایی برجسته و با قدرت است و خوشبختانه نیروی دریایی تا امروز راه پیشرفت را با موفقیت پیموده است.

وی به دستاوردهای نیروی دریایی در ساخت تجهیزات پیشرفته نظامی اشاره کرد و افزود: نیروی دریایی با استفاده از توان متخصصان داخلی توانسته نیاز تجهیزاتی خود را تامین کرده و امروز مراحل طراحی و ساخت پیشرفته ترین تجهیزات مورد نیاز نیروی دریایی همانند ناوشکنها توسط متخصصان داخلی انجام می شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: حضور موفق در آبهای بین المللی و رساندن پیام صلح و دوستی ملت ایران و برافراشتن پرچم مقدس کشورمان از جمله دیگر دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است.

سیاری تاکید کرد: امروز کارکنان ولایت مدار نیروی دریایی به مردم بزرگوار ایران اطمینان می دهند که با قدرت از مرزهای دریایی کشور حفاظت و حراست خواهند کرد و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.