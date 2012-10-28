نتایج دور از انتظار سپاهان بعد از آسیا/نگرانی از حواشی بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، سپاهان در حالی متحمل باخت 4 بر یک مقابل تراکتورسازی شد که در تاریخ لیگ برتر ایران تنها یک بار در اصفهان و در اولین دوره لیگ برتر، برابر تراکتورسازی تن به شکست یک بر صفر داده و تمام بازی های خانگی خود مقابل این تیم را با پیروزی پشت سر گذاشته بود.

سپاهان که با ترکیبی دگرگون شده لیگ برتر را آغاز کرد در دو بازی ابتدایی خود توانست مس کرمان را در اصفهان و فولاد خوزستان را در اهواز شکست دهد. آنها که در سه بازی بعدی خود مقابل راه آهن، ذوب آهن و سایپا از امتیاز میزبانی برخوردار بودند می توانستند از فرصت به دست آمده برای کسب حداکثر امتیازات و رسیدن به صدر جدول استفاده کنند.

آغاز ضعف‌های تیم سپاهان

زردپوشان اصفهانی در هفته سوم در خانه میزبان راه آهن شهرری بودند. کسب نتیجه تساوی در این دیدار خانگی و ناهماهنگی بازیکنان تازه وارد و آشکار شدن ضعف های خط دفاعی سپاهان، سرآغازی بر انتقادات هواداران از عملکرد بازیکنان، کادر فنی و مدیران باشگاه بود. نتیجه ای که با پیروزی قاطع 4 بر صفر مقابل ذوب آهن همشهری در هفته چهارم و رسیدن سپاهان به صدر جدول تاحدودی به فراموشی سپرده شد اما شیرینی این برد چندان دوام نیافت و سپاهان که با کسب 3 برد و یک تساوی توانسته بود تاحدودی هوادارانش را راضی نگه دارد، در خانه و مقابل سایپا متحمل اولین شکست خود در لیگ دوازدهم شد. سپاهان نتوانست در هفته بعدی رقابت ها و در ورزشگاه تختی تهران از پس پیکان بربیاید و در دقایق پایانی گل پیروزی بخش تیم تهرانی وارد دروازه زردپوشان اصفهانی شد تا دومین شکست متوالی در کارنامه قهرمان سه دوره اخیر لیگ برتر ایران ثبت شود.

پس از این بازی بود که اعتراضات و شعارهای تند هواداران به اوج خود رسید، تماشاگران سپاهان به تشویق بازیکنان جدا شده از این تیم و شعار علیه مرزبان و محمدباقر صادقی پرداختند تا فشارها به بازیکنان، کادر فنی و مدیریتی سپاهان وارد مرحله ای جدید و البته جدی تری شود.

خوش‌‌یمنی در هفته هفتم

هفته هفتم لیگ برتر و میزبانی از فجر سپاسی برای سپاهانی ها خوش یمن بود. جواهیر سوکای که به عنوان بازیکن تعویضی به بازی آمده بود توانست ناجی سپاهان شود و با گل دقایق پایانی خود شادی را بار دیگر به اردوی سپاهان بازگرداند. یک روز پس از این برد استعفای محمد قریشی از مدیر عاملی کانون هواداران باشگاه سپاهان پذیرفته شد. اتفاقی که به نظر می رسد با حواشی بوجود آمده پس از دو شکست سپاهان مقابل سایپا و پیکان بی ارتباط نبوده باشد.

حاشیه‌های اعتراض‌آمیز بازی

سپاهان در دو بازی بعدی خود مقابل نفت آبادان و بازی رفت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الاهلی به نتیجه تساوی دست یافت. اما اتفاقاتی که در بازی با الاهلی و پس از آن به وقوع پیوست، خبر از فصلی پر حاشیه برای سپاهان داد. اعتراض امید ابراهیمی به تعویض خود در جریان بازی، پرتاب مواد منفجره از سوی تماشاگران به داخل زمین، همچنین مصاحبه جمشیدیان در اعتراض به نیمکت نشینی و تهدید به جدایی در نیم فصل، اتفاقاتی بود که کمتر در سپاهان سابقه داشت.

سپاهان دو بازی آخر خود قبل از مصاف سرنوشت ساز با الاهلی را برد و مقتدرانه به صدر جدول بازگشت تا با روحیه ای دوچندان به فکر بازی برگشت با الاهلی عربستان باشد. آنها موفق به شکست دادن پرسپولیس و ملوان شدند اما انگار حواشی دست بردار سپاهان نبود. مصاحبه جمشیدیان و تکرار چند باره موضوع جدایی در نیم فصل و اضافه شدن محمدباقر صادقی و هادی تامینی به جمع بازیکنان معترض به نیمکت نشینی به معضل جدید سپاهانی ها تبدیل شد.

تلخ‌ترین حذف سپاهان از آسیا

سپاهان 11 مهرماه در خانه الاهلی عربستان به مصاف این تیم رفت. سپاهان بازی را خوب شروع کرد و چند بار می توانست روی فرارهای خلعتبری به گل برسد اما رویای صعود از این مرحله و حضور در جمع 4 تیم برتر آسیا در فصل 2012 خیلی زود برای سپاهان و هوادارانش رنگ باخت و سپاهان با اخراج سنگربان خود و تبدیل شدن پنالتی تیم الاهلی به گل و دریافت دو گل دیگر تا پایان نیمه اول با شکست 3 بر 1 به رختکن رفت.

ده نفره شدن و عملکرد بسیار ضعیف و به دور از انتظار بازیکنان، تعویض های سوال برانگیز کرانچار و اشتباهات مهلک تیم داوری دست به دست هم داد تا شب تلخی برای سپاهان و هوادارانش رقم بخورد. الاهلی یک بار دیگر در دقیقه 70 به گل رسید و بازیکنان سپاهان که جبران این نتیجه را غیرممکن می دیدند منتظر بودند تا داور هر چه سریع تر سوت پایان مسابقه را به ثمر برساند.

سپاهان با نتیجه ای تحقیر آمیز در عربستان حذف شد، سنگین ترین شکست کرانچار با این تیم به دست آمد و کادر فنی و مدیریتی سپاهان در روزهای بعد مورد شدیدترین انتقادات از سوی هواداران، که از این تیم انتظار قهرمانی آسیا را داشتند، قرار گرفت. اما شوک دوم به فاصله 5 روز با خبر قطع همکاری علیرضا مرزبان با سپاهان به هواداران و جامعه فوتبال وارد شد.

جدایی مرزبان همچنان در ابهام

این جدایی از سوی باشگاه سپاهان توافقی اعلام شد و مرزبان با اعلام اینکه "جدایی توافقی را نه تایید می کنم و نه تکذیب" با عنوان کردن مطالب کلی در گفتگو با خبرگزاری ها اعلام کرد که به زودی با برگزاری یک نشست مطبوعاتی دلایل کنار گذاشته شدن خود از سپاهان را اعلام و در این زمینه شفاف سازی می کند.

نشست وعده داده شده هیچگاه برگزار نشد و با سکوت مسئولان سپاهان در این زمینه و عدم ذکر دلایل اصلی قطع همکاری با مربی سابق، زمینه برای انتشار شایعات مختلف درباره این اتفاق فراهم شد. سکوتی که تا به امروز نیز ادامه دارد و در نبود پاسخی روشن و شفاف، دلایل فنی و غیر فنی فراوانی، از دخالت در تصمیمات سرمربی و نقش پر رنگ در جابجایی بازیکنان در فصل نقل و انتقالات گرفته تا حذف از لیگ قهرمانان آسیا، برای این جدایی غیر منتظره مطرح شده است.

علیرضا رحیمی مدیرعامل سپاهان که فصل پیش نیز در یکی از روزهای مهر ماه عذر لوکا بوناچیچ سرمربی سابق تیمش را خواسته بود در پایان فصل یازدهم و پس از قهرمانی سپاهان در لیگ برتر در یک برنامه تلویزیونی به شرح دلایل برکناری بوناچیچ پرداخت. باید منتظر بود و دید رحیمی این کار را در پایان فصل تکرار خواهد کرد یا پاسخ به این خواسته به حق هواداران و افکار عمومی در تشریح دلایل جدایی مرزبان، زودتر به وقوع خواهد پیوست.

آغاز دوباره لیگ در رویارویی با صبا

سپاهانی ها پس از بازگشت از جده با چند روز استراحت به تمرینات برگشتند تا بتوانند از تعطیلات لیگ برتر قبل از بازی ایران و کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی، حداکثر استفاده را ببرند. آن ها برای رویارویی با صبا در هفته دوازدهم لیگ برتر این بار بدون مرزبان به قم رفتند. سپاهان که تا پیش از هفته دوازدهم با یک بازی کمتر، 6 برد، 2 تساوی و 2 شکست در کارنامه خود داشت با 20 امتیاز صدرنشین لیگ برتر بود.

سپاهان با گل دقیقه 91 ابراهیمی از حریف پیش افتاد تا پس از ناکامی در آسیا نوید یک برد روحیه بخش را به هواداران بدهد اما تنها چند ثانیه مانده به پایان بازی گل تساوی صبا در سراسیمگی بازیکنان و خط دفاع به هم ریخته سپاهان، که بازی را تمام شده فرض کرده بودند، به ثمر رسید. در این بازی که اولین مصاف سپاهان پس از برکناری مرزبان بود، رضا چلنگر به عنوان مترجم در کنار کرانچار حضور داشت. چلنگر که سابقه مترجمی مربیان کروات متعددی در ایران را دارد همزمان با باشگاه پرسپولیس نیز همکاری می کند؛ موضوعی که باعث شد هواداران سپاهان به این انتصاب معترض باشند.

در حالیکه گفته میشد مدیر عامل سپاهان قبل از بازی سپاهان با صبای قم در جلسه ای با بازیکنان ناراضی سپاهان صحبت کرده است، این مصاحبه ها این بار با سخنان محمد غلامی به نوعی دیگر تکرار شد.

ادامه روند نزولی سپاهان

روند افت سپاهان که از بازی با الاهلی در جده شروع شده بود و در بازی با صبای قم هم مشهود بود، باز هم ادامه یافت و سپاهان پنج شنبه گذشته در خانه و در مقابل تراکتورسازی تن به شکست سنگین 4 بر 1 داد و پس از 3 هفته صدرنشینی، با 4 پله سقوط در رده پنجم جدول قرار گرفت و صدر جدول را به تیم تبریزی واگذار کرد. خط دفاعی سپاهان در غیاب فرشید طالبی سه اخطاره، بسیار متزلزل نشان داد و محمدی هم نتوانست در این بازی خوب ظاهر شود. سپاهانی ها در سه بازی خود مقابل الاهلی، صبا و تراکتورسازی 8 گل دریافت کرده اند و تنها موفق به زدن 3 گل شده اند.

افت محسوس خلعتبری و آغاز دوباره اعتراضات

محمدرضا خلعتبری علی رغم فراهم کردن چندین پاس گل برای هم تیمی هایش در بازی های گذشته سپاهان هنوز موفق به گلزنی برای تیمش نشده است. ستاره سابق ذوب آهن که از سوی کارلوس کی روش به آخرین اردوی تیم ملی دعوت شد و دقایقی نیز مقابل کره جنوبی به میدان رفت، با روزهای اوجش فاصله زیادی دارد. به نظر می رسد افت محسوس بازیکنان ایرانی در اثر حضور در لیگ های کشورهای حاشیه خلیج فارس، برای ستاره سال های گذشته ذوب آهن هم تکرار شده باشد. خلعتبری که می توانست با استفاده از فرصت های متعدد گل زنی که در ابتدای بازی با الاهلی در عربستان به دست آورد، حکم صعود تیمش از آن مرحله را امضا کند، در بازی با تراکتورسازی هیچ نشانی از آن مهاجم خطرناک که خط دفاعی هر تیمی را با مشکل مواجه می کرد، نداشت. البته فراموش نمی‌کنیم که خلعتبری در بازی با الاهلی نیز به دلیل عدم تمرکز نتوانست در همان دقایق ابتدایی برای تیمش گلزنی کند که اگر او توانسته بود آن موقعیت دقیقه یک بازی را تبدیل به گل کند، شرایط سپاهان اینگونه نمی‌شد.

به هر حال حرکت خلعتبری پس از تعویض شدن با غلامی و رفتن به رختکن به جای نشستن روی نیمکت سپاهان، ما را به یاد خلعتبری ذوب آهن و اعتراضات او می‌اندازد؛ اعتراضاتی که از نظر کرانچار اصلا اعتراض نبود.

البته سرپرست تیم سپاهان روز گذشته اعلام کرد که باشگاه سپاهان با این بازیکن برخوردی نخواهد کرد اما حال جای این سئوال وجود دارد که آیا این اقدام کار صحیحی به حساب می‌آید.

چرا سوکای همچنان نیمکت‌نشین است؟

اصرار عجیب کرانچار در استفاده از ترکیبی خاص در ابتدای بازی و استفاده نکردن از سوکای از ابتدا با وجود عملکرد موفق وی در ترکیب سپاهان و مشکلات کرانچار در برقراری ارتباط با بازیکنان در غیاب مرزبان که همیشه با انرژی زیادی در کنار زمین روند بازی را مدیریت و با بازیکنان ارتباط تنگاتنگی برقرار می کرد و اعتراض دوباره تماشاگران سپاهان به جدایی ستاره های سابق تیمشان، که با شعار علیه مدیر عامل رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت، از نکات تامل برانگیز این بازی بود. به نظر می رسد کرانچار که به لطف بهره مندی از مرزبان، برخلاف اکثر سرمربیان لیگ برتری کمتر در کنار زمین حضور می یافت، این روزها در غیاب همراه همیشگی اش در چند سال اخیر، کمی سردرگم و البته ناراضی به نظر می رسد.

حاشیه‌ها از سر و کول سپاهان بالا می‌رود

افت محسوس روند تیمی سپاهان که بعد از باخت سنگین در جده هنوز به شرایط عادی بازنگشته است، موضوع بازگشت یا عدم بازگشت احسان حاج صفی هافبک خلاق و تاثیرگذار تراکتورسازی به تیم سابق خود سپاهان، مصاحبه های گاه و بیگاه بازیکنان نیمکت نشین این تیم در اعتراض به کادر فنی، تبعات ناشی از برکناری ناگهانی مرزبان و بحث هایی که درباره فعالیت همزمان مترجم جدید سپاهان در باشگاه پرسپولیس وجود دارد و انتظارات بالای هواداران سپاهان که به چیزی جز قهرمانی لیگ برتر راضی نمی شوند در کنار وضعیت ملتهب سکوهای فولادشهر، از چالش های کادر فنی و مدیریتی زردپوشان اصفهانی در ادامه رقابت های لیگ دوازدهم است.

سپاهان در پایان هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران با 12 بازی و یک بازی کمتر، با 6 برد، 3 تساوی و 3 شکست، هم امتیاز با نفت تهران 21 امتیازی و بر حسب تفاضل گل در رده پنجم جدول قرار دارد.

آن ها باید در هفته چهاردهم رقابت ها روز سه شنبه نهم آبان ماه در خانه نفت تهران به مصاف شاگردان ابراهیم زاده بروند. این بازی از ساعت از ساعت 15:30 در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار خواهد شد.

لزوم کنترل حواشی؛ نیاز اساسی سپاهان

اگرچه علیرضا رحیمی با کسب سومین قهرمانی تیم سپاهان نشان داد که می‌تواند در این تیم اصفهانی موفق باشد اما همه می‌دانند که اتفاقات باور نکردنی این روزهای باشگاه سپاهان شاید در ادامه به ضرر این تیم اصفهانی رقم بخورد. مصاحبه‌های پیاپی بازیکنان و بی‌توجهی مسئولان باشگاه به این مسئله، اعتراض به تعویض و انتقادات علیه سرمربی و مسئولان باشگاه این روزها به یکی از مسائل عادی سپاهان تبدیل شده و این باشگاه موفق را در زمینه کنترل بازیکنان با سئوالات اساسی روبرو کرده است.

شاید اگر مسئولان باشگاه در زمینه برخورد با بازیکنان معترض کمی بیش از گذشته حساسیت به خرج می‌دادند، سپاهان کمتر با حواشی نظیر این دست و پنجه نرم می‌کرد و گرفتار چنین مشکلاتی نمی‌شد.