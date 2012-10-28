کودکان و نوجوانان خوزستانی در جشنواره عکس شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهدخت فارسانی اظهار کرد: 48 کودک و نوجوان عضو مراکز کانون پرورش فکری در استان با ارسال 185 اثر عکاسی خود با موضوع «آزاد» در دو گروه عکاسان کودک (زیر 12 سال) و عکاسان نوجوان (12 تا 17 سال)در هفتمین جشنواره عکس کودک و نوجوان ایران شرکت کردند.

وی افزود: این آثار توسط اعضای کارگاه های عکاسی مراکز کانون در شهرهای اهواز، شوش، ماهشهر و مسجدسلیمان تهیه شده و به دبیرخانه این جشنواره واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، شماره 26، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال شده اند.



فارسانی توضیح داد: دبیرخانه جشنواره به عکاسانی که آثار آنان به نمایشگاه راه می یابد، یک جلد کتاب نمایشگاه و لوح شرکت اهدا خواهد کرد همچنین به نفرات اول تا سوم هر دو گروه عکاسان کودک و نوجوان به تفکیک، سه نوع دوربین دیجیتال به همراه لوح و تندیس جشنواره اهدا می شود.



وی عنوان کرد: دبیری این جشنواره را اسماعیل عباسی بنیانگذار این رویداد هنری بر عهده گرفته و اعضای هیئت داوران را کوروش پارسانژاد، محمدمهدی رحیمیان، دکتر محمد ستاری، کیارنگ علایی و کریم متقی تشکیل می دهند.



مسئول مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: هیئت داوران کار انتخاب، داوری و اطلاع رسانی عکسهای پذیرفته شده را در آبان انجام می دهند و زمان گشایش نمایشگاه و مراسم اهدای جوایز دی ماه 1391 تعیین شده است.