باران وعده ها لبهای خشکیده کرمان را سیراب نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین شغل اکثر مردم پهناورترین استان کشور کشاورزی است اما این درحالی است که آب که مهمترین نیاز کشاورزی است این روزها در کرمان کم یاب شده است نکته دیگر اینکه براساس برنامه توسعه استان پایه توسعه استان کرمان کشاورزی است که هیچ تناسبی با شرایط کنونی این استان ندارد.

هر چند کرمان با وجود کمبود آب همچنان جایگاه خود را در زمینه تولید محصولات کشاورزی حفظ کرده است اما این امر مدیون استفاده بیش از حد از منابع آب زیر زمینی در استان کرمان است که این امر موجب کاهش شدید سطح آبهای زیر سطحی در استان کرمان شده است.

در نتیجه آب بسیاری از چاهها شور و یا خشک شده است و هر روز نیز مزارع بیشتری با کمبود آب مواجه می شوند.

آب مهمترین نیاز استان کرمان است و به همین دلیل اکثر مسئولان کشوری که وارد استان کرمان می شوند اولین وعده ای که به مردم کرمان می دهند حل مشکل اب استان است حال این آب را از خلیج فارس، دریای عمان، تاجیسکتان و یا آب کارون تهیه کنند.

این درحالی است که حتی باروری ابرها هم در کرمان جواب نداده است و اسب خشکسالی در دشتهای کرمان همچنان می تازد و قربانی می گیرد.

این در حالی است که در سال جاری نیز کرمان از متوسط بارندگی کشور فاصله قابل توجهی دارد و حتی به متوسط بارندگی دراز مدت استان نیز نزدیک نشده است.

هر چند طی سالهای اخیر طرحهای بزرگی در راستای انتقال آب در کشور مطرح می شوند اما برخی عقیده دارند این طرحهای بزرگ بیشتر به سنگ بزرگی برای نزدن محسوب می شوند تا راهکاری اساسی برای رفع خشکسالی در کشور، یک آمار سرانگشتی نشان می دهد که آب موجود در کشور به طرز اعجاب آوری در حال هدر رفتن است.

بیش از 90 درصد آب موجود استحصالی در واقع صرف کشاورزی می شود اما در همین بخش یه دلیل آبیاری های غرق آبی بخش اعظمی از این آب تبخیر و یا بار دیگر به سفره های آب زیر زمینی باز می گردد. در نهایت بیش از 70 درصد این آب هدر می رود.

این دقیقا چرخه ای است که در استان کرمان هر روز در حال تکرار شدن است و بخش قابل توجهی از آب موجود در استان بدون اینکه جایگزین شود هدر می رود.

در این میان باید هر چه سریعتر در خصوص توسعه آبیاری مکانیزه در استان کرمان اقدام شود اما این طرحها نیز در بسیاری از دشتهای استراتژیک استان کرمان نیز که کشاورزی در انها رونق دارد دیگر قابل اجرا نیست زیرا برداشت آب آنچنان شدت گرفته که درصد شوری آبهای زیر زمینی را افزایش داده و دیگر قابلیت آبیاری مکانیزه را ندارد.

خبرگزاری مهر در گزارش های متعددی پیش از این نسبت به شور شدن آب کرمان، نشست زمین و افت سطح زمین به صورت سالیانه در دشتها، فرونشست زمین و از بین رفتن زمین های کشاورزی و موج مهاجرتهای اجباری هشدار داده است.

با این وجود به نظر می رسد همچنین طرحهای و وعده های حل مشکل آب استان کرمان مطرح می شود و جلسات پشت سر هم برگزار می شود اما چاره ای برای رفع مشکل بی آبی بزرگترین استان کشور عملا روی نمی دهد.

مسئولان با اشاره به تسهیلاتی که در اختیار کشاورزان گذاشته شده است تنها راه حل مشکل کرمان را در مدیریت مصرف آب و مکانیزه کردن ان می دانند و از سوی دیگر خرده مالکی، مشکلات در راستای اراده تسهیلات بانکی و عدم وجود نقدینگی در کشاورزان خرده مالک اجازه ورود را نیز از کشاورزان گرفته است.

با این وجود معاون رئیس جمهور در جلسه راهبردی استان کرمان که در راستای رفع مشکلات استان و ارائه راهکارهای توسعه ای تشکیل شد بار دیگر بر مدیریت مصرف آب تاکید کرد.

این درحالی است که در این جلسه از کمبود آب به عنوان چالش اصلی استان کرمان یاد شده است.

به نظر می رسد محمدرضا رحیمی نیز چاره کار خشکسالی در کرمان را در اجرای طرحهای مکانیزه آبیاری دیده است و بودجه قابل توجهی نیز در این راستا تخصیص یافته که باید دید با گذر زمان این اعتبار چه زمانی عملا در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و در زمینه رفع مشکل بی آبی در استان کرمان می تواند تاثیر گذار باشد.

وی در جمع خبرنگاران از آماده شدن یک طرح جامع در راستای حل مشکل تامین آب در استان کرمان خبر داد و گفتک طرحهای مختلف تامین آب در ستاد راهبری استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است که امیدواریم با اجرای شدن آنها مشکل بی آبی حل شود.

رحیمی طرحهای انتقال آب از مناطق دیگر را نیز مطرح کرد و گفت: در این خصوص وزارت نیرو عهده دار کار شده است.

اما باز هم آنچه که از صحبتهای معاون رئیس جمهور مشخص بود قرار است که وزرات نیرو در این خصوص بررسی و مطالعه کند!





معاون رئیس جمهور از اختصاص 200 میلیارد تومان برای طرحهیا مکانیزه آبیاری خبر داد و صرفه جویی و مدیریت مصرف آب را در این راستا راهگشا دانست.

اما خبر دیگر رحیمی این بود که در این طرحها 85 درصد هزینه آبیاری مکانیزه را دولت تقبل میکند و تنها 15 درصد را کشاورز به عهده دارد و در این میان استانداری کرمان نیز میتواند در خصوص 5 درصد از سهم کشاورزان نیز تصمیم گیری کند.

اسماعیل نجار، استاندار کرمان نیز در خصوص وضعیت آب استان کرمان در جمع خبرنگاران گفت: تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت استان کرمان از دغدغه‌های جدی مدیریت استان است، که خوشبختانه در این سفر زمینه‌ی مناسبی برای اجرایی و عملیاتی شدن طرح‌های تامین آب فراهم شد، و با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی امکان حل این معضل به وجود خواهد آمد.

اما آخرین اظهار نظر رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان نیز در خصوص خشکسالی نشان دهنده وضعیت نامطلوب تامین آب است.

وی با اشاره به وجود یک سوم باغهای کشور در کرمان گفت: خشکسالی و کمبود آب باغهای کرمان به خصوص کشتزارهای پسته را تهدید می کند.

عباس مولایی با اشاره به خشکسالی در کرمان اظهارداشت: خشکسالی های پیاپی و کمبود آب در استان کرمان ، تولید محصول پسته را دچار مشکل می کند.

وی گفت: امسال جشنواره پسته در سیرجان برگزار می شود و هم اکنون وسیع ترین باغ های دست کاشت ایران در دشت رفسنجان ، سیرجان ، انار، کرمان، زرند و راور وجود دارد.

ملایی گفت: گسترش باغ های پسته موجب شده اند استان کرمان یک سوم باغ های کشور را در اختیار داشته باشد و صنعتی به نام صنعت پسته در این استان به وجود آید که اشتغال بسیاری از مردم کرمان در صنایع پایین دستی و بالادستی این محصول خلاصه می شود، اما این توانمندی بالقوه طی سال های اخیر با مشکلات مختلفی مواجه شده است.

ملایی در خصوص مشکلات تولید محصول پسته گفت: 14 سال خشکسالی، کاهش کیفیت آب دشت های پسته خیز و آفات و بیماری ها باعث شده است که بازار این محصول باارزش کرمان را که زمانی در دنیا حرف اول را می زد، بی رونق کرده و کشاورزان کرمانی را نسبت به آینده خود نگران ساخته است.

رئیس سازمان ادامه داد: وضعیت خشکسالی، افزایش سختی آب و کاهش روزافزون سطح آب دشت های کرمان و هجوم آب های شور زیرسطحی به منابع آب شیرین از دیگر خطراتی است که این صنعت را تهدید می کند، وضعیت برداشت آب تا حدی بحرانی است که سازمان زمین شناسی کرمان نسبت به فرونشست دشت های پسته خیز کرمان هشدار داده است.



ملایی گفت: با این وجود میزان قابل توجهی از باغ های پسته دشت های کرمان در حال خشک شدن هستند و ادامه خشکسالی های سال های اخیر کرمان این پدیده را به سونامی پسته استان کرمان تبدیل کرده است.



وی افزود: برای رفع کم آبی و جلوگیری از خشک شدن باغات پسته، استفاده بهینه از آبها ضروری است و ضمن پیشنهاد اجرای طرحهای آبیاری قطره ای، بحث پوشش دار نمودن مسیر انتقال آب به باغات هم مد نظر است که با تامین اعتبار و اجرایی شدن طرح های یاد شده شاهد رونق کشاورزی منطقه به ویژه پسته خواهیم بود.

.............................