تله فیلم "آسمان بی ستاره" آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یعقوبی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل حوزه هنری استان سمنان، با اشاره به ساخت تله فیلم داستانی "آسمان بی ستاره" اظهار داشت: تصویربرداری این تله فیلم در روستای فینسک از توابع بخش شهمیرزاد مهدیشهر انجام شده است.

وی همچنین افزود: این تله فیلم با هدف تسهیل امر مقدس ازدواج و القای حس امنیت، خودباوری، امید و اعتماد به نفس، عزت و غرور ملی در جامعه با تاکید بر ظرفیت های بومی و محلی تهیه و تولید شده است.

مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان سمنان با اشاره به بخشی از داستان تله فیلم داستانی "آسمان بی ستاره"، تصریح کرد: داستان این تله فیلم ماجرای خواستگاری برزو از ستاره است اما هر بار که برزو تصمیم دارد به خواستگاری ستاره برود اتفاقاتی باعث شکر آب شدن روابط پدرانشان می شود و مراسم خواستگاری به تعویق می افتد.

وی افزود: آتش اختلافات عباسعلی و مشهدی حسن روز به روز شدت می گیرد تا اینکه برزو به حقیقتی پی می برد.

یعقوبی همچنین ضمن تاکید بر توانایی های هنرمندان استان سمنان در ساخت انواع فیلم و تله فیلم اظهار داشت: حیدر عباس زاده کارگردان، محمد نداف نویسنده، علیرضا نجم الدین مدیر تصویربرداری، محمد پهلوان جلوه های ویژه بصری، مهدی نجفی تدوین و صداگذاری، سید امیر تقوی طراح گریم و یمین غفاری موسیقی متن این مجموعه را بر عهده داشتند.

مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان سمنان همچنین افزود: سید رضا حسینی نیا صدابردار همزمان، بهار ذوالفقاری طراح لباس، محسن رامه طراح صحنه، بهرام کمیجانی مدیر تولید و برنامه ریز و فریدون امیر عبداللهیان، مهرداد طوسی، حسام خلیل نژادی، مهدی حسن زاده، محسن اصغریان، مژده بیدختی، غلامرضا اردیانی، مهشید صدقی، سوسن یحیائی و مهدی رحیمیان از دیگر بازیگران و سازندگان تله فیلم " آسمان بی ستاره " هستند.

به گزارش مهر: تله فیلم آسمان بی ستاره در یک قسمت 90 دقیقه ای تولید مشترک حوزه هنری استان سمنان و شبکه استانی مرکز سمنان به زودی از شبکه استانی سمنان پخش خواهد شد.