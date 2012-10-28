هزینه اجرای سرود نخبگان یک پانزدهم وام تجاری سازی طرحهای فناوری

به گزارش خبرنگارد مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در حاشیه هم اندیشی نخبگان هنری در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص میزان هزینه سرود نخبگان و ضرورت اجرای آن در تالار وحدت، افزود: سرود نخبگان با همت بنیاد ملی نخبگان به طور آزمایشی در این هم اندیشی اجرایی شد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان در پاسخ به اعلام بودجه اجرای این سرود، اظهار داشت: شما فکر می کنید هزینه اجرای این سرود چه میزان است؟ حدس شما در این زمینه چقدر است؟ در ذهنتان چه عددی است؟ عددی که در ذهن شما است را به من بگویید.



وی در برابر این پرسش که با توجه به مشکلات اقتصادی موجود و کافی نبودن بودجه ها برای حمایت کامل از تجاری سازی دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان و محققان، توضیح داد: بنیاد ملی نخبگان باید زمینه ایجاد هویت مشترک را میان نخبگان کشور ایجاد می کرد که یکی از ابزارهای آن سرودی بود که معرف بنیاد ملی نخبگان باشد و نخبگان با آن همنوایی کنند.



سلطانخواه در عین حال اجرای سرود نخبگان را از جمله کارهایی در حوزه فرهنگی در امور نخبگان توصیف کرد که باید انجام می شد.



وی در برابر اصرار خبرنگاران برای اعلام دقیق هزینه ای که برای اجرای سرود نخبگان در تالار وحدت با تاکید بر اینکه این عدد بسیار ناچیز است، خاطر نشان کرد: برای تجاری سازی طرحهای تحقیقاتی وام 200 میلیون تومانی اعطا می شود در حالی که هزینه اجرای این سرود از یک پانزدهم این مبلغ (13میلیون تومان) نیز کمتر است.



سلطانخواه با بیان اینکه بنده در بنیاد ملی نخبگان نسبت به اعداد و رقم های ریالی حساسیت های زیادی دارم، یادآور شد: آنجایی که مربوط به حوزه نخبگان است هر چه هزینه شود باز هم کم است ولی در خصوص هزینه های حواشی تا آنجا که ممکن باشد خست نشان می دهیم و در این راستا سعی می شود که هم امانتدار ماموریت و وظیفه ای باشیم که مردم به ما داده اند و هم نسبت به اعتباراتی که در اختیار ما قرار داده می شود امانتدار باشیم.



معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه کلیه برنامه های بنیاد ملی در دانشگاه ها و محیطهای علمی برگزار می شود، اضافه کرد: اگر دقت کنید می بینید که از 18 میلیارد تومان بودجه نخبگان کمتر از یک سی و ششم آن (500 میلیون تومان) آن صرف هزینه های جاری و غیر برنامه ای بنیاد ملی نخبگان می شود.



به گفته سلطانخواه، اجرای سرود نخبگان توسط چهره های ماندگار و نخبگان هنری صورت گرفته است.