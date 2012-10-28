همایش باران غدیر ادای احترام به ذاکران نام علی (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش سومین همایش بین‌المللی ادبی، هنری «باران غدیر» شب گذشته 6 آبان با حضور محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری، احمد توکلی و مجتبی رحماندوست نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از شاعران و هنرمندان خارجی، در تالار سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این برنامه حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا زائری دبیر همایش باران غدیر در سخنانی با اشاره به برگزاری دو دوره دیگر این همایش در سال‌های قبل، گفت: ما به دستاوردهای همایش باران غدیر دو سال گذشته این همایش دلگرمیم.

وی افزود: این همایش پاسخی بسیار کوچک و قدمی بسیار ناچیز در اجابت فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص) است که فرمودند «تا روز قیامت حاضران به غائبان و پدران به فرزندان حادثه غدیر خم را یادآوری کنند».

زائری اضافه کرد: ذکر فضیلت‌ها و ارزش‌های پیامبر اسلام (ص) در روزگار فتنه و آشوب سیاه استکبار جهانی و صهیونیسم، می‌تواند نشان دهد که در کنار لکه‌های سیاه اندک و معدودی چون اهانت به پیامبر اسلام (ص)، نقاط فراوان و متعدد درخشان و نورانی از وفاداری پیروان ادیان گوناگون و مذاهب و طوایف و ملیت‌های مختلف به حقیقت رسالت و ولایت وجود دارد.

دبیر سومین همایش بین‌المللی ادبی، هنری «باران غدیر» این همایش را ادای احترام به کسانی دانست که به ذکر حضرت علی (ع) پرداخته‌اند. زائری با نقلی از پیامبر (ص) این کار یعنی ذکر نام حضرت علی (ع) را «عبادت» خواند.

به گفته وی در دومین همایش باران غدیر در سال گذشته، حوزه جغرافیایی مهمانان حاضر در آن گسترش یافت و در سومین همایش هم یک گسترش موضوعی به وجود آمد.

محمدرضا زائری «حضور هموطنان زرتشتی، اهل سنت و نخبگان مسیحی و هندو از پنج کشور» را شاهدی بر این مدعا دانست.

دبر همایش باران غدیر همچنین خواستار توجه به موضوع ادبیات میان دینی و میان مذهبی در فضای دانشگاهی کشور و تدوین پایان نامه‌های متعدد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، شد و گفت: این می‌تواند یکی از آثار و برکات همایش باران غدیر باشد همانگونه که انتشار برخی آثار و تالیفات جدید توسط هنرمندان و نخبگان حاضر در دو دوره قبلی در کشورهای خودشان، از برکات آن دوره‌ها بوده است.

در ادامه این برنامه محمد الغزی شاعر تونسی، بالرام شکلا شاعر هندی و نیز توران شهریاری شاعر زرتشتی و عباسعلی براتی‌پور از کشورمان شعرخوانی کردند.

توران شهریاری پیش از قرائت شعرش با گرامیداشت یاد زرتشت و کوروش، گفت: فردا (7 آبان) روز کوروش بزرگ است؛ کسی که همه ما می‌دانیم که در همه جهان از او به عنوان اولین بنیانگذار حقوق بشر یاد می‌شود.

او همچنین با قرائت این شعر «بنی آدم اعضای یکدیگراند» از سعدی، یاد شیخ اجل را نیز گرامی داشت.

در ادامه این برنامه گروه قوالی «مهرعلی خوان» از هند به اجرای قوالی پرداختند. پیش از اجرای این گروه، پیروز ارجمند، مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در سخنانی به ریشه و تاریخچه این هنر (قوالی) پرداخت.

وی از جمله گفت: واژه قوال ریشه در فرهنگ ایران کهن دارد؛ در سده‌های اول و دوم پس از اسلام قول را شعر عربی و یا فارسی می‌گفتند. حافظ و برخی دیگر از شعرا هم از قول‌خوانی و غزل‌خوانی سخن گفته‌اند و اساساً قول و غزل تا دوره صفویه در ایران یک هنر شناخته شده بود.