فرهاد توحیدی درباره این سریال به خبرنگار مهر گفت: از سال گذشته تحقیقات روی این سریال را آغاز کردم و به تازگی این مرحله از کار نیز به پایان رسیده است. به زودی ضبط تاریخ شفاهی موضوع اشغال سفارت امریکا در تهران را آغاز می‌کنیم.

وی افزود: پس از این مرحله نگارش فیلمنامه را آغاز می‌کنم و فکر می‌کنم کار نگارش تا پاییز سال آینده طول بکشد. کار تصویربرداری نیز سال آینده انجام خواهد شد.

به گفته وی، این مجموعه تلویزیونی در شش کشور همچون مصر، پاناما، امریکا، ایران و.. ساخته خواهد شد.

توحیدی همچنین درباره فیلم "آرگو" که با همین مضمون در هالیوود ساخته شده است، گفت: من هنوز این فیلم را ندیده‌ام و پیگیرم که حتما نسخه‌ای از آن را دریافت کنم. با توجه به موضوعی که ما در این سریال دنبال می‌کنیم باید این فیلم را هم ببینیم. شاید نمایش فیلم انگیزه‌ای در مسئولان ایجاد کند تا شرایط اجرای این پروژه زودتر فراهم شود. در هر حال زاویه دید ما بسیار متفاوت است و باید این واقعه تاریخی به خوبی به نمایش درآید.

وی درباره دیگر فعالیت‌های خود گفت: مشغول نگارش یک فیلمنامه با کمال تبریزی به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی هستم که ترجیح می‌دهم درباره عنوان و موضوع فیلم بعدا صحبت کنم.