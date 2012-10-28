عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان

- رسانه های روسیه گزارش دادند : مرزبانان جمهوری آذربایجان یک گروه مسلح که غیر قانونی از ایران وارد خاک آن کشور شده بود، را وادار به عقب نشینی کردند.

یک روزنامه آمریکایی: ایران بر آن است تا با استفاده از تولیدات داخلی تحریمها را بی اثر سازد

- سیدنی مورنینگ هرالد: سرنوشت ایران مانند عراق خواهد شد

خاورمیانه

- حمله هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل به نوار غزه

- نقض آتش بس در دومین روز توافق بین دولت سوریه و شورشیان

آمریکای شمالی

- توافق باراک اوباما و میت رامنی درباره سیاست های انرژی

- زلزله ای با قدرت 7.7 ریشتر غرب کانادا را لرزاند

جنوب و شرق آسیا

- دولت میانمار به خشونت علیه مسلمانان روهینگیا اعتراف کرد

روسیه

- روسیه یک رهبر برجسته مخالفان را در مسکو دستگیر کرد