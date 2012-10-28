عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان
- رسانه های روسیه گزارش دادند : مرزبانان جمهوری آذربایجان یک گروه مسلح که غیر قانونی از ایران وارد خاک آن کشور شده بود، را وادار به عقب نشینی کردند.
یک روزنامه آمریکایی: ایران بر آن است تا با استفاده از تولیدات داخلی تحریمها را بی اثر سازد
- سیدنی مورنینگ هرالد: سرنوشت ایران مانند عراق خواهد شد
خاورمیانه
- حمله هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل به نوار غزه
- نقض آتش بس در دومین روز توافق بین دولت سوریه و شورشیان
آمریکای شمالی
- توافق باراک اوباما و میت رامنی درباره سیاست های انرژی
- زلزله ای با قدرت 7.7 ریشتر غرب کانادا را لرزاند
جنوب و شرق آسیا
- دولت میانمار به خشونت علیه مسلمانان روهینگیا اعتراف کرد
روسیه
- روسیه یک رهبر برجسته مخالفان را در مسکو دستگیر کرد
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