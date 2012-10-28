  1. بین الملل
۷ آبان ۱۳۹۱، ۸:۱۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

ایران در جهان

- رسانه های روسیه گزارش دادند : مرزبانان جمهوری آذربایجان یک گروه مسلح که غیر قانونی از ایران وارد خاک آن کشور شده بود، را وادار به عقب نشینی کردند.

یک روزنامه آمریکایی: ایران بر آن است تا با استفاده از تولیدات داخلی تحریمها را بی اثر سازد

- سیدنی مورنینگ هرالد: سرنوشت ایران مانند عراق خواهد شد

خاورمیانه

- حمله هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل به نوار غزه

- نقض آتش بس در دومین روز توافق بین دولت سوریه و شورشیان

آمریکای شمالی

- توافق باراک اوباما و میت رامنی درباره سیاست های انرژی

- زلزله ای با قدرت 7.7 ریشتر غرب کانادا را لرزاند

جنوب و شرق آسیا

- دولت میانمار به خشونت علیه مسلمانان روهینگیا اعتراف کرد

روسیه

- روسیه یک رهبر برجسته مخالفان را در مسکو دستگیر کرد

کد مطلب 1730020

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