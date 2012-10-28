زلزله بخش موچش شهرستان کامیاران را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز زلزله ای به بزرگی 3.7 درجه در مقایس ریشتر بخش های از استان کردستان با محوریت بخش موچش از توابع شهرستان کامیاران را لرزاند که بر اساس گزارش مسئولان این زمین لرزه خسارتی به دنبال نداشته است.

مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب عنوان کرد: محل وقوع این زمین لرزه یکی از روستاهای اطراف شهر موچش از توابع شهرستان کامیاران بوده است که البته وقوع این حادثه در شهرستان های کامیاران و سنندج نیز احساس شد.

محمود اسفندیاری عنوان کرد: این زمین لرزه راس ساعت 5:51 دقیقه صبح امروز یکشنبه و در عمق 10 کیلومتری زمین روی داده است و با توجه به گزارش های رسیده تا این لحظه هیچ گونه خسارتی بر جای نگذاشته است.

وی ادامه داد: بعد از وقوع این حادثه تیم های ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری کردستان و فرمانداری شهرستان کامیاران به محل و همچنین روستاهای اطراف اعزام شده اند و تمامی موارد به صورت ویژه بررسی می شود.

مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری کردستان افزود: زلزله های ثبت شده در استان کردستان معمولا زیر چهار درجه در مقیاس ریشتر هستند و به همین دلیل است که خسارت چندانی بر جای نمی گذارند.

وی با اشاره به زلزله خیز بودن استان کردستان گفت: با توجه به وجود دو گسل فعال در استان کردستان وقوع زمین های لرزه های این چنین در طول سال زیاد است ولی خوشبختانه طی سنوات گذشته خسارت های جدی در این بخش به استان وارد نشده است.

اسفندیاری در پایان گفت: شهرستان های کامیاران، مریوان، بخش های از شهرستان بانه و شهرستان سنندج روی گسل های فعال واقع شده اند و در معمولا در طول سال بیش از 50 مورد زلزله در این مناطق از استان کردستان ثبت می شود.