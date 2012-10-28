من سیتی به سختی از سد سوانزی گذشت/ صعود موقت شاگردان مانچو به رده دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی شنبه شب در حضور نزدیک به 47 هزار تماشاگر ورزشگاه اتحاد شهر منچستر با نتیجه یک بر صفر از سد سوانزی گذشت.

تک گل این دیدار را "کارلوس ته‌وز" در دقیقه 61 برای سیتی به ثمر رساند. منچسترسیتی نیز که با شکست هفته گذشته مقابل آژاکس اکنون در آستانه حذف از لیگ قهرمانان قرار گرفته با پیروزی شب گذشته موقتا به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کرد.

هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری چهار دیدار دیگر به پایان می‌رسد که برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* اورتون - لیورپول

* نیوکاسل - وست بروم

* ساوتهمپتون - تاتنهام

* چلسی - منچستریونایتد

جدول رده بندی:

1- چلسی 22 امتیاز

2- منچسترسیتی 21 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- منچستریونایتد 18 امتیاز

4- آرسنال 15 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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18- ریدینگ 4 امتیاز - تفاضل گل 6-

19- ساوتهمپتون 4 امتیاز - تفاضل گل 11-

20- کوئینزپارک رنجرز 3 امتیاز (یک بازی بیشتر)