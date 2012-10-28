آملیها 30 میلیون ریال به سیلزدگان بهشهر کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان علی پور اظهار داشت: سیل یکی از بلایای طبیعی بوده که همانند زلزله و دیگر حوادث ممکن است برای هر شهر و روستایی پیش می آید.

وی با اعلام اینکه باید به مردم حادثه‌ دیده و سیلزده مدد رسانی شود، افزود: در این شهرستان برای کمک به سیلزدگان بهشهر که چندی پیش گرفتار این حادثه شدند چهار پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی برپا شده که علاوه بر آن سه پایگاه هلال احمر فعالیت داشته و پایگاههای بسیج محلات در مساجد مسئول جمع‌آوری کمک‌ها بودند که پس از شمارش این هدایا برای تحویل به مردم بهشهر به کمیته امداد تحویل داده می‌شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل با تاکید اینکه تاکنون 20 میلیون ریال کمکهای غیرنقدی و 10 میلیون ریال کمکهای نقدی توسط مردم نوعدوست این شهرستان جمع‌آوری شد، اضافه کرد: با توجه به سرد شدن هوا و آغاز فصل سرما مردم این شهرستان هم‌ اکنون در شرایط نامطلوبی به سر می‌ برند.

استقرار 100 پایگاه کمک به سیلزدگان بهشهر

حسن قربانی، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد مازندران گفت: بیشترکمکهای مورد نیاز جهت سیل زدگان نقدی بوده و کمکهای غیر نقدی مورد نیاز نیز شامل مواد غذایی فاسد نشدنی، فرش، موکت و وسایل گرمایشی است.



وی با اشاره به استقرار پایگاههای این نهاد در مصلی نمازجمعه در سراسر استان افزود : در روز جمعه علاوه بر جمع آوری کمک برای سیل زدگان ، جمع آوری کمکهای نقدی و گوشت قربانی برای نیازمندان و ایتام تحت حمایت این نهاد داشتیم.

شماره حساب 1033 بانک ملی و 118 بانک صادرات جهت سیلزدگان شهرستان بهشهر و شماره حساب 76/42713954 بانک ملت جهت کمکهای نقدی نذورات قربانـی اختصاص داده شده است.