دستگیری چند رهبر معترضان از سوی پلیس روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس مسکو چند نفر از رهبران اوپوزیسیون این کشور از جمله آلکسی ناوالنی و سرگئی اودالتسف را در جریان تظاهراتی که روز شنبه برگزار شد دستگیر کرد.

این تظاهرات در اعتراض به افزایش موج دستگیری فعالان سیاسی صورت گرفته بود.

پلیس ادعا کرده که فعالان بازداشت شده با جمع کردن 200 نفر در اطراف دفتر مرکزی "خدمات امنیت فدرال" (FSB) نظم عمومی را برهم زده بودند.

معترضان با حمل پلاکاردهایی به سرکوب مخالفان دولت اعتراض داشتند و دولت روسیه را متهم کردند که یکی از فعالان را شکنجه کرده است.

اودالتسف که یکی از سازمان دهندگان مهم این تظارهرات و اعتراضات جمعی علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است، با ارسال یادداشتی بر روی صفحه توییتر خود گفت: من پیاده در حال قدم زدن بودم که نیروهای امنیتی بدون ارائه دلیلی من را دستگیر کردند.

مخالفان با حمل پلاکاردهایی که بر روی آنها نوشته بود "من مخالف شکنجه و سرکوب هستم" اعتراض خود را به سیاست های دولت روسیه و پوتین اعلام کردند.