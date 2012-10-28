به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا که در حضور بیش از 15 هزار تماشاگر ورزشگاه "ترسا ریورو" به مصاف رایووایه‌کانو رفته بود موفق شد با نتیجه پرگل 5 بر صفر میزبان خود را از پیش رو بردارد. در این دیدار داوید ویا (20)، لیونل مسی (48، 89)، ژاوی هرناندز (79) و سسک فابرگاس (80) برای آبی و اناری‌ها گل زدند.

در دیگر دیدار شب گذشته والنسیا در خانه بتیس با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد. "سالوا سویا" در دقیقه 9 تک گل بتیس را در این دیدار به ثمر رساند.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:

* اسپانیول صفر - مالاگا صفر

* رئال بتیس یک - والنسیا صفر

* سلتاویگو یک - دپورتیوو لاکرونیا یک

* رایووایه‌کانو صفر - بارسلونا 5

- هفته نهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری پنج دیدار دیگر پیگیری می‌شود که برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* رئال زاراگوزا - سویا

* لوانته - گرانادا

* آتلتیک بیلبائو - ختافه

* آتلتیکومادرید - اوساسونا

* مایورکا - رئال مادرید

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 25 امتیاز

2- آتلتیکومادرید 22 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- مالاگا 18 امتیاز

4- رئال بتیس 16 امتیاز

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18- دپورتیوو لاکرونیا 7 امتیاز

19- اسپانیول 6 امتیاز

20- اوساسونا 5 امتیاز (یک بازی کمتر)