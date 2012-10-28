  1. ورزش
۷ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۵

هفته نهم لالیگا/

بارسلونا، رایووایه‌کانو را گلباران کرد/ والنسیا مغلوب رئال بتیس شد

بارسلونا، رایووایه‌کانو را گلباران کرد/ والنسیا مغلوب رئال بتیس شد

هفته نهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا شنبه شب با برگزاری چهار دیدار آغاز شد که طی آن تیم‌های بارسلونا و رئال بتیس مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دو دیدار دیگر به نتیجه تساوی انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا که در حضور بیش از 15 هزار تماشاگر ورزشگاه "ترسا ریورو" به مصاف رایووایه‌کانو رفته بود موفق شد با نتیجه پرگل 5 بر صفر میزبان خود را از پیش رو بردارد. در این دیدار داوید ویا (20)، لیونل مسی (48، 89)، ژاوی هرناندز (79) و سسک فابرگاس (80) برای آبی و اناری‌ها گل زدند.

در دیگر دیدار شب گذشته والنسیا در خانه بتیس با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد. "سالوا سویا" در دقیقه 9 تک گل بتیس را در این دیدار به ثمر رساند.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:
* اسپانیول صفر - مالاگا صفر
* رئال بتیس یک - والنسیا صفر
* سلتاویگو یک - دپورتیوو لاکرونیا یک
* رایووایه‌کانو صفر - بارسلونا 5

- هفته نهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری پنج دیدار دیگر پیگیری می‌شود که برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
* رئال زاراگوزا - سویا
* لوانته - گرانادا
* آتلتیک بیلبائو - ختافه
* آتلتیکومادرید - اوساسونا
* مایورکا - رئال مادرید

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 25 امتیاز
2- آتلتیکومادرید 22 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- مالاگا 18 امتیاز
4- رئال بتیس 16 امتیاز
----------------------------------------------------------
18- دپورتیوو لاکرونیا 7 امتیاز
19- اسپانیول 6 امتیاز
20- اوساسونا 5 امتیاز (یک بازی کمتر)

کد مطلب 1730043

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها