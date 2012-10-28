به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا که در حضور بیش از 15 هزار تماشاگر ورزشگاه "ترسا ریورو" به مصاف رایووایهکانو رفته بود موفق شد با نتیجه پرگل 5 بر صفر میزبان خود را از پیش رو بردارد. در این دیدار داوید ویا (20)، لیونل مسی (48، 89)، ژاوی هرناندز (79) و سسک فابرگاس (80) برای آبی و اناریها گل زدند.
در دیگر دیدار شب گذشته والنسیا در خانه بتیس با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد. "سالوا سویا" در دقیقه 9 تک گل بتیس را در این دیدار به ثمر رساند.
- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:
* اسپانیول صفر - مالاگا صفر
* رئال بتیس یک - والنسیا صفر
* سلتاویگو یک - دپورتیوو لاکرونیا یک
* رایووایهکانو صفر - بارسلونا 5
- هفته نهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری پنج دیدار دیگر پیگیری میشود که برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
* رئال زاراگوزا - سویا
* لوانته - گرانادا
* آتلتیک بیلبائو - ختافه
* آتلتیکومادرید - اوساسونا
* مایورکا - رئال مادرید
جدول رده بندی:
1- بارسلونا 25 امتیاز
2- آتلتیکومادرید 22 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- مالاگا 18 امتیاز
4- رئال بتیس 16 امتیاز
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18- دپورتیوو لاکرونیا 7 امتیاز
19- اسپانیول 6 امتیاز
20- اوساسونا 5 امتیاز (یک بازی کمتر)
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