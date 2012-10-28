600 میلیون ریال کمک هزینه خرید جهیزیه به نوعروسان ایلامی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمدی با بیان اینکه خدمات کمیته امداد درتمام شهرستانها به صورت یکسان انجام خواهد شد، اظهار داشت: این مقدار کمک هزینه به تعداد 61 نفر از این نوعروسان پرداخت شده است.



وی با بیان اینکه در حال حاضر کمک هزینه جهیزیه این نهاد به زوج های تحت پوشش به صورت نقدی پرداخت می شود، افزود: سقف پرداختی این کمک هزینه در سال جاری 10 میلیون ریال است.

وی همچنین گفت: در سال گذشته نیز تعداد 210 مورد جهیزیه به مبلغ دو میلیارد و 100 میلیون ریال وبه چهار مورد ازدواج مجدد جهیزیه به ارزش 28 میلیون ریال و تعداد 79 مورد هدیه به داماد به مبلغ 158 میلیون ریال به مددجویان این نهاد پرداخت شده است.

کار سند دار کردن موقوفات استان ایلام در دست اقدام است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام، بر روند سریع سند دار شدن موقوفات، مساجد و حسینیه های این استان تاکید کرد.

حجت الاسلام محمد کاروند مدیرکل اوقاف و امور خیریه در نشست مشترک با مدیرکل ادره ثبت اسناد و املاک استان ایلام، بر روند سریع سند دار شدن موقوفات، مساجد، حسینیه ها و همکاری بیشتر اداره کل ثبت اسناد این استان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: بر طبق تفاهم نامه این اداره کل با اداره ثبت اسناد و املاک استان ایلام، کار سند دار شدن تمامی موقوفات، بقاع متبرکه و مساجد این استان در دستور کار است.

حجت الاسلام کاروند با بیان اینکه تاکنون 33 مسجد و حسینیه، 39 امام زاده و چهارموقوفه در سطح این استان سند دار شده اند، افزود: پیش بینی می شود، تا پایان سال جاری 100 مسجد و حسینه دیگر در این استان سند دار شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام، سند دار شدن موقوفات، مساجد و بقاع متبرکه را امری مهم و حائز اهمیت دانست و یادآور شد: این ادراه کل برای حفظ حقوق موقوفات و بقاع متبرکه در تلاش است برای سند دار کردن اماکن مذکور اقدامات لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: برای تحقق امر مذکور اعتباری بالغ بر 170 میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امور خیریه اختصاص یافته است.