تولید چهار رقم جدید پنبه با استفاده از انرژی هسته ای در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تولید این چهارم رقم جدید پنبه با همکاری محققان گلستانی و موسسه تحقیقات پنبه کشور اجرایی شد و می تواند تحولی در صنعت پنبه و طلای سفید در کشور ایجاد کند.

این لاین های جدید که هنوز برایشان نامی مشخص نشده است، زودرس، مقاوم به بیماری، دارای عملکرد بالا، تحمل بیماری و تنش های محیطی هستند.

این ارقام جدید دو سال به صورت علمی در هشت منطقه کشور بررسی شدند و در نهایت چهار رقم برتر از نظر عملکرد، زودرسی، تحمل به بیماری و تنش های محیطی انتخاب شدند.

این ارقام در سه سایت ملی در سه استان کشور از جمله گلستان به صورت نمایشی کشت شدند.

رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دوره رشد کوتاه یکی از ویژگی های این نوع محصولات است و از متوسط ارقام تجاری عملکرد بالاتری دارند و حدود 180 تا 200 کیلوگرم بیشتر الیاف تولید می کند.

قربانعلی روشنی افزود: رسیدن به ارقام جدید 10 سال طول کشید و ارقام جدید نسبت به ارقام موجود که دیررس هستند، زودرس تر بوده و سبب افزایش رغبت کشاورزان می شود.

وی اظهار داشت: حدود 20 تا 30 درصد کاهش هزینه در زمینه نهاده های زراعی، آفت کش ها، کاهش زمان آبیاری از مزایاست و سه تا چهار ماه کاهش طول عمر دارد.

پنبه 1300درصد ارزش افزوده دارد

رئیس موسسه تحقیقات وپنبه کشورگفت:اگر پنبه چرخه کامل خود را داشته باشد هزار و300درصد ارزش افزوده دارد .



قربانعلی روشنی درخصوص نتایج همایش بین المللی پنبه درگلستان اظهارداشت:هدف دراین همایش تعیین نقشه راه بود که باحضور کشورهای اصلی تولیدکننده پنبه جهان برگزار شد وآخرین دستاوردها در این حوزه تبادل نظرشد.

وی افزود: پنبه یک محصول صنعتی است وما درهمایشی که بزرگترین محققین و تولیدکنندگان پنبه جهان حضورداشتند به دنبال این بودیم که ان ها چطورتوانسته اند این سطح کشت را درکشورهای خود حفظ کرده وحتی آن را ارتقاء نیز دهند.

پنبه درکشور ما تبادل ارقام زراعی ندارد

وی بیان کرد: پنبه چون صنعتی است و محصول حساسی است از لحاظ تبادل (رژوپلاسم) یا همان ارقام زراعی در کشور وضعیت مناسبی ندارد وما تنها درکشور رقم های خود را داریم و روی همان ها کار می کنیم که اصلا اقتصادی نیست.

روشنی در ادامه افزود: باید از مبادلات بین المللی در این زمینه استفاده کنیم و در این خصوص از تجربیات علمی کشورهای صاحب نظر بهره گیریم.

رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور با بیان اینکه در همایش اخیر که در سوئیس برگزار شد، پاکستان به ما گفته آمادگی دارد دو هزار رقم رژوپلاسم به ما بدهد اظهار داشت: محققین یونانی نیز به تازگی اعلام آمادگی کرده اند تا چهار نوع رقم پنبه که در یونان تولید خوبی دارد را به ما بدهند و این تعاملات بین المللی ما درخصوص پنبه می تواند جهش هایی را دربخش پنبه کشور و استان ایجاد کند.

کشت پنبه اقتصادی نیست



وی با بیان اینکه کشت پنبه درحال حاضر درکشور واستان ما اقتصادی نیست گفت:پنبه باید اقتصادی شود واقتصادی کردن پنبه به این معنا است که هزینه های تولید آن را کاهش دهیم واین هزینه های تولید شامل مراحل کاشت ،داشت و برداشت است .



مکانیزاسیون راه حل اقتصادی کردن پنبه است



روشنی مکانیزه کردن پنبه ، وارد کردن ارقام جدید و تعیین سوبسید برای این محصول استراتژیک را از راه حل هایی دانست که می توان این محصول را به یک محصول اقتصادی تبدیل کرد.



وی سطح زیر کشت پنبه کشور را درسال جاری نزدیک به 110هزار هکتار ذکرکرد وافزود: درگلستان نیز نزدیک به 13هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه درسال جاری بود که رقم های ارمغان وگلستان از جمله مهم ترین ارقامی بود که کشت شد.