جریمه 40 میلیون تومانی تعاونی مرزنشینان خراسان شمالی/ ضبط 30 تن برنج

سید محمدمهدی مهاجریان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی وصول گزارش نیروی انتظامی مبنی بر اینکه شرکت تعاونی مرزنشینان خراسان شمالی 30 تن برنج پاکستانی وارداتی سهیمه مرزنشینان را به صورت قاچاق و خارج از شبکه توزیع کرده است، تعزیرات حکومتی خراسان شمالی به موضوع ورود پیدا کرد و پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، تخلف انتسابی محرز تشخیص داده شد.

وی افزود: شرکت‌های تعاونی مرزنشینان با هدف حمایت از اهالی مرزی و ارائه کالاها با تخفیفات ویژه به ساکنان این مناطق، از پرداخت بخشی از عوارض گمرکی معاف بوده و در واقع کالاها را با تعرفه پایین وارد می‌کنند.

مهاجریان مقدم تصریح کرد: این موضوع سبب شده تا برخی از سودجویان با سوء استفاده از شرایط اقتصادی موجود، به جای واردات و عرضه کالا در مناطق مرزی، اقدام به فروش حواله‌های ارزی و یا فروش خارج از شبکه کالاهای وارداتی با استفاده از ارز مرجع کنند.

وی اظهار داشت: با این عمل مرزنشینان از مزایای در نظر گرفته شده برای آنان محروم مانده و بیشترین سود به جیب دلالان و متخلفان خرید و فروش حواله‌های ارزی و یا کالاهای وارد شده با استفاده از ارز مرجع می‌رود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی تصریح کرد: در این مورد نیز پس از انجام تحقیقات، تخلف مورد نظر محرز تشخیص داده شد و شرکت مذکور نیز به پرداخت 40 میلیون تومان جریمه نقدی و ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت محکوم شد.