به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح یکشنبه در بندرعباس تعداد 10 هزار واحد مسکن مهر را مورد بهره برداری قرار داد.

چهار هزار و 800 واحد مسکن مهر در شهرهای بندرعباس، رودان و میناب، سه هزار و 200 مسکن مهر در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر و دو هزار واحد مسکن مهر در بافتهای فرسوده با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

مهدی زندیه وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: 56 هزار واحد مسکن مهر در استان هرمزگان تحویل متقاضیان خواهد شد که از این تعداد 40 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر بندرعباس، رودان و میناب و 16 هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر در نظر گرفته شد که از این تعداد 3 هزار واحد سال گذشته تحویل متقاضیان شد و 10 هزار واحد هم همزمان با سفر رئیس جمهور تحویل متقاضیان می شود.

وی همچنین از تحویل 19 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال به متقاضیان در استان هرمزگان خبر داد.