پایان سرقتهای مسلحانه دزدان خشن/ اعدام و قطع دست و پای چپ دزدان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 22 آبان سال گذشته دستبرد سارقان مسلح به یک طلا فروشی در بیضا به کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس اعلام شد. ماموران پس از حضور در محل دریافتند سارقان مسلح با کلاه گیس زنانه به این طلافروشی دستبرد زده اند.

بررسی ها نشان داد، سارقان مسلح که سه نفر بودند ابتدا با پتک شیشه طلافروشی را شکسته و سپس با تهدید صاحب مغازه و تیراندازی تمام طلاهای ویترین را سرقت کرده اند. دزدان سپس با یکدستگاه زانتیا از محل حادثه متواری شده بودند.

با توجه به حساسیت ماجرا بلافاصله تیمی از ماموران تجسس برای دستگیری سارقان را آغاز کرده و طرح مهار در منطقه اجرا شد. ساعتی پس از سرقت خودروی سارقان شناسایی شد و ماموران به تعقیب خودرو پرداختند. دزدان مسلح با مشاهده پلیس از محل فرار کردند که در جریان عملیات تعقیب و گریز خودروی آنها واژگون شد.

یکی از سارقان به دلیل شدت جراحات به بیمارستان منتقل شد که پس از چند ساعت جان خود را از دست داد.در ادامه تحقیقات از دو متهم دیگر پرونده آغاز شد.

سارقان در بازجویی ها به جرم خود اعتراف کرده ومدعی شدند هنگام فرار طلاها را در حاشیه جاده ای به بیرون پرت کرده اند.با این اعترافات تیمی از ماموران به محل مورد نظر رفته و طلاهای سرقتی را کشف کردند.

تیم جنایی که مطمئن بودند اعضای این باند مرتکب سرقت های دیگر شده اند به بازجویی ها ادامه داده که متهمان به سرقت از هشت طلافروشی ، یک بانک و یک مورد خودرو به صورت مسلحانه اعتراف کردند. بررسی ها نشان داد در جریان این سرقت ها سارقان مرتکب سه فقره قتل نیز شده اند.

زمان سرقت محل وقوع جرم 12 مهر 1384 بانکی در خیابان قدوسی شیراز 15 دی 1384 سرقت از طلافروشی کلبه و قتل مرد طلافروش 29 آذر 1385 سرقت مسلحانه پژو 206 28 شهریور 1385 سرقت از طلافروشی در عادل آباد 12 آبان 1387 سرقت مسلحانه از طلافروشی گلشن 18 آذر 1387 سرقت مسلحانه از طلافروشی در اصفهان 22 فروردین 1388 سرقت مسلحانه از طلافروشی در اصفهان 22آذر 1388 سرقت از طلافروشی در خیابان بنی هاشمی شیراز 16 شهریور 1389 سرقت مسلحانه از طلافروشی شیخ علی چوپان و قتل دو عابر در جریان آن 22آبان 1390 سرقت مسلحانه از طلافروشی در بیضا

متهمان دربازجویی ها همدست کشته شده خود را به عنوان رئیس باند معرفی کرده و تمام قتل ها را به گردن او انداختند. پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس شعبه هشتم دادسرای شیراز برای دو متهم 29 و 27 ساله به اتهام محارب قرار مجرمیت صادر کرد. در ادامه نیز با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاده شد.

رئیس دادگاه پس از رسیدگی به اتهام دو سارق مسلح یکی از آنها را به اعدام و متهم ردیف دوم را به قطع شدن دست و پای چپ محکوم کرد. با اعتراض سارقان به حکم مجازات خود پرونده آنها برای رسیدگی نهائی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.