دانش آموزان سروآبادی راهی سرزمین های نور در جنوب کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بدرقه کاروان راهیان نور دانش آموزی دبیرستان های خواهر شهرستان سروآباد با حضور فرمانده سپاه و رئیس آموزش و پرورش و همچنین مسئولان این شهرستان در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان سروآباد برگزار شد.

فرمانده سپاه شهرستان سروآباد با اشاره به ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره دلاورمردی ها و ایستادگی های رزمندگان سلحشور هشت سال دفاع مقدس گفت: اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی یکی از مهمترین راه های تحقق این امر مهم است بنابراین باید با نگرش ویژه ای به کارهای فرهنگی به خصوص اعزام کاروان راهیان نور بپردازیم.

رافع خویوز بیان کرد: اعزام کاروان های راهیان نور در سراسر کشور یکی از کارهای فرهنگی نظام در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدایی است که در راه اعتلای آرمان های نظام مقدس اسلامی جان خود را بدون هیچ دغدغه ای در طبق اخلاص به نظام تقدیم نمودند.

15 طرح محرومیت زدایی در مناطق محروم دیواندره اجرا شد

مسئول بسیج سازندگی سپاه دیواندره گفت: در شش ماهه اول سال 91 به منظور محرومیت زدایی از مناطق محروم و ارتقاء سطح امکانات 15طرح محرومیت زدایی در این شهرستان اجرا شده است.

محمود نظری در ادامه خدمات ارائه شده توسط بسیج سازندگی سپاه دیواندره را، احداث سه دهنه پل در روستاهای نرگسله، کتک، کوس عنبر با اعتبار بالغ بر500 میلیون ریال، احداث دو واحد خانه بهداشت در روستاهای جیریان مینگه و بایزید آباد که هر کدام به مساحت 82 متر با اعتبار بالغ بر400 میلیون ریال و احداث 10 باب ساختمان دهیاری در روستاهای بست، کول تپه سفلا، دره اسب، قلاکوه حبیبی و پاپاله، باغچله، قوجور، گلانه، کانی چای هرکدام به مساخت 50 متر و با اعتبار بالغ بر هزار و 600 میلیون ریال عنوان کرد.

نظری در پایان افزود: رودخانه نرگسله از کوه های چهل چشمه سرچشمه می گیرد و در فصل بهار به دلیل آب زیاد رودخانه امکان تردد وجود ندارد و آب رودخانه کوس عنبر هم از رودخانه های چندین روستای دیگر سرچشمه می گیرد و رفت آمد در فصول بارندگی سال را با مشکل روبرو می کند.