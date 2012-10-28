فاز نخست کارخانه فولاد کاوه جنوب در هرمزگان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد صبح یکشنبه در ادامه برنامه‌های دومین روز از سفر به استان هرمزگان با حضور در مجتمع فولاد کاوه، کارخانه احیاء مستقیم فولاد کاوه جنوب کیش و خط تولید آهن اسفنجی را افتتاح کرد.

رئیس جمهور از بخش‌های مختلف این کارخانه بازدید کرد و با حضور در اتاق کنترل کارخانه فولاد و با توضیح مسئولان این کارخانه در جریان چگونگی روند فعالیت این مجموعه قرار گرفت.

خط تولید آهن اسفنجی کارخانه فولاد کاوه جنوب از جمله پروژه‌های مهر ماندگار است که با اعتبار سه هزار و 500 میلیارد ریال و ظرفیت تولید یک میلیون و 850 هزار تن در سال در فاز اول با ایجاد اشتغال مستقیم یک هزار و 300 نفر به بهره‌برداری رسیده است.

مجتمع عظیم فولاد کاوه جنوب کیش یکی از بزرگترین سرمایه گذاریهای بنیاد مستضعفان در حوزه صنایع مادر به حساب می آید. گامهای نخست عملیات اجرایی احداث این مجتمع از سال 1386 در زمینی به وسعت 170 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در غرب بندرعباس برداشته شد.

این مجتمع با ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون و 800 هزار تن آهن اسفنجی و شمش فولاد با توان فنی و مهندسی صنعتگران ایرانی ساخته شده و به مرحله بهره برداری رسیده است.

این شرکت در چشم انداز خود پیش بینی کرده تا در آینده ای نزدیک در لیست سه قطب برتر تولید فولاد کشور قرار گیرد و در صورت اجرای طرح های توسعه ای و مکمل خطوط تولید جزو معدود مجتمع های تجمیعی فرآوری سنگ آهن تا تولید شمش بلوم، بیلت و نورد محصولات طویل با امکانات و تاسیسات مستقل ویژه و مزیت های خاص رقابتی برای کاهش هزینه های تولید خواهد بود.

سه مجتمع فولاد هرمزگان، فولاد جنوب و فولاد کاوه جنوب کیش در استان هرمزگان به بهره‌برداری رسیده که در آینده نزدیک با افتتاح فولاد صبای خلیج فارس، استان هرمزگان به عنوان قطب فولاد کشور معرفی خواهد شد.