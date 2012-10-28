مشکلات مرغداران کردستان به دلیل نوسانات ارزی/ فرش استان در حاشیه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید نقشی زادیان شامگاه شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از مرغداری های استان کردستان به دلیل نوسانات قیمت ارز، عدم توانایی در بازپرداخت وام های بانک کشاورزی و نبود نهاده های دان تعطیل شده است.

وی افزود: اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداری استان کردستان با هدف رفع مشکلات تولید در کنار حمایت های دولت اقدامات موثری را در راستای رشد و شکوفایی صنعت مرغداری انجام داده است.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج بیان کرد: اتحادیه با در اختیار داشتن اعتبارات به صورت تسهیلات بانکی، نهاده های دام، جوجه و سایر نیازهای مرغدارن را از محل این تسهیلات تهیه و بین آنها توزیع کرده است.

نقشی زادیان یادآور شد: بروز مشکلاتی مانند بیماری های طیور، واردات بی رویه مرغ منجمد و آزادسازی صنعت مرغداری این صنعت را به چالش کشیده است و به همین دلیل انتظار می رود که دولت در این بخش برنامه ریزی بهتری داشته باشد.

وی ادامه داد: با گرانی روزافزون نهاده های طیور و نیاز به نقدینگی بیشتر، شرکت های تعاونی مرغداران از بانک کشاورزی وام دریافت کردند و متاسفانه نتوانستند آن را پرداخت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج در ادامه گفت: انتظار می رود با راه حل مناسبی مشکلات اتحادیه مرغداران استان کردستان حل شود.

فرش دستباف کردستان به حاشیه رانده شده است

نقشی زادیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه صنعت فرش کردستان و لزوم حمایت بیشتر دولت از این صنعت در استان اظهار داشت: متاسفانه مدتی است که فرش دستباف استان کردستان نیز به حاشیه رانده شده به دست فراموشی سپرده شده است.

وی با اشاره به اینکه فرش استان کردستان یکی از فرش های بی نظیر با قدمتی چندین ساله است، افزود: تعاونی فرش دستباف کردستان به دلیل عدم حمایت بخش دولتی، نبود نقدینگی و نبود بازار فروش و صادرات تعطیل شده است.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج بیان کرد: رکود بازار فرش، غیر معقول بودن سود دیرکرد وام، نوسانات ارزی، کاهش بی سابقه دست بافته ها بر اساس قیمت تمام شده در بازارهای داخلی و خارجی اتحادیه فرش استان کردستان را دچار مشکل کرد.

نقشی زادیان یادآور شد: نیاز است با برنامه ریزی درست و تعامل بخش دولتی با اتحادیه های فرش دستباف استان کردستان این صنعت قدیم و موثر در اقتصاد استان احیا شود.

وی ادامه داد: فرش دستباف کردستان با توجه به مشکلات زیاد و فراموش شدنش هنوز در بازارهای جهانی حرف اول را می زند و زینت بخش بسیاری از منازل است.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد احیای این صنعت قدیمی در استان کردستان باشیم چرا که کردستان قطب فرش دستباف کشور است.