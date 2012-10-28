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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

عبدی:

واردات بی رویه مرغ منجد واحدهای تولیدی کردستان را با مشکل مواجه کرد

واردات بی رویه مرغ منجد واحدهای تولیدی کردستان را با مشکل مواجه کرد

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه مرغداران استان کردستان ورود بی رویه مرغ منجد به داخل کشور و استان کردستان را یکی از مهمترین مشکلاتی دانست که واحدهای تولید مرغ با آن مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبدی شامگاه شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی اظهار داشت: واردات بی رویه مرغ از یک سو و عدم کنترل بازار از سوی دیگر موجب افزایش نرخ تمام شده تولید نسبت به فروش آن شده است و این موضوع ضرر زیادی را به مرغداران وارد کرده است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.

وی افزود: تولیدکنندگان مرغ در استان به دلیل بروز مشکلات متعدد نتوانسته اند خود را با شرایط موجود و حاکم بر بازار هماهنگ کرده و همین مسئله موجب رکود و ایستایی آنان و تحمیل ضرر و زیان زیاد به آنها شده است.

رئیس اتحادیه مرغداران کردستان ادامه داد: یکی دیگر از مهمترین مشکلات تعاونی های تولید مرغ در استان بحث بازار وعرضه و تقاضا است که تابع هیچ قانونی نیست.

عبدی یادآور شد: پس از جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان جوجه ها طی 52 روز به مرغ تبدیل ‌شده و تولیدکنندگان باید در همان زمان مرغ ها را به بازار عرضه کنند و این در حالی است که بازار تقاضا نیازمند این حجم عرضه نیست.

رئیس اتحادیه مرغداران کردستان بیان کرد: عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا از یک سو و وجود دلالان سودجو از سوی دیگر مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان فراهم کرده است که نیاز است مسئولان استان برای رفع این مشکل راهکارهای عملی را ارائه دهند.

کد مطلب 1730090

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