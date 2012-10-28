راه اندازی مترو برای باز شدن گره های ترافیکی گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی امامی شامگاه شنبه در جلسه علنی شورای شهر گرگان گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی دارا ی سند چشم انداز است که این سند چشم انداز با استفاده از ظرفیتهای سند راهبردی، قانون و برنامه توسعه و همچنین برنامه بودجه سالیانه اجرای و عملیاتی می شود.

وی ابراز داشت: فعالیت های ما در راستای برنامه نیست، در واقع در همه شاخصه ها برنامه محور نیستیم و با وجود اینکه در کشور فعالیت های قابل توجهی انجام شده است اما این فعالیت ها برنامه محور نبوده است.

وی اذعان داشت: در برخی شاخصه های توسعه جایگاه قابل توجهی داریم که نمونه آن در بحث علمی است که در این حوزه اکنون دارای رتبه 19 جهان هستیم و بنا داریم با برنامه های که در نظر داریم تا سال 2018 به رتبه چهارم جهان برسیم و باید این رشد سریع علمی را به خدمت بگیریم و در مسیر های تولید ، صنعت ، خدمات و بازرگانی استفاده کنیم.



بیکاری مشکل اصلی در کشور

وی با اشاره به مشکل بیکاری در کشور گفت: امروزه مشکل اصلی که جامعه را فرا گرفته است مشکل بیکاری است و ما باید در این زمینه بتوانیم کارهایی را انجام دهیم و فضا را به سمتی ببریم تا بتوانیم از این فضا برای فرصت های شغلی، افزایش ارزش افزوده و درآمد بالا استفاده کنیم.



امامی با اشاره به اینکه طلا یک سرمایه است افزود: طلا یک پشتوانه عظیم علمی است که هیچ تحرکی ندارد و اگر مولد شود می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

عدم موفقیت در اجرای اصل 44

دبیر مجمع نمایندگان گلستان خاطرنشان کرد: ما در بحث مشارکت دچار مشکل جدی هستیم، به طوری که سهم مردم را در برنامه ها مشخص نکرده ایم و در اصل 44 نیز موفق نبوده ایم و دچار مشکلاتی شده ایم به طوری که حد و اندازه ما بیشتر از اینها است.

وی اظهار داشت: فرصتی ایجاد کرده ایم تا با همگرایی و همکاری دستگاه ها کارها را پیگیری کنیم و البته به تنهایی نمی توان کاری انجام داد و ما باید با استراتژی تعامل و تحمل که حاصل آن تفاهم است و به منطق می رسد دست پیدا کنیم و در واقع این کار اراده جمعی می خواهد.



امامی عنوان کرد: من به عنوان نماینده مردم آماده ارائه هر گونه خدمت به مردم هستم که برای این کار نیازمند همکاری مردم و دستگاه ها در پیشبرد اهداف هستم و برای بهبود وضعیت اقتصادی باید فرصت ارزش افزوده و بهره وری را ایجاد نماییم که شهرداری باید از طریق فروش اوراق مشارکت به سمت عمران و آبادانی شهری برود و برای این کار حرکت باید پر رنگ باشد.



وی افزود: دولت در صندوق بودجه و اعتبارات مبلغ دو هزار میلیارد دولار پول دارد که این میزان بودجه را برای عبور و مرور و حمل و نقل شهری در نظر گرفته است که اگر هر کس یا هرنماینده ای عملکرد بهتر و قوی تری داشته باشد می تواند از آن بهره ببرد .



وی ابراز داشت: امروز ما وظیفه داریم برای بهبود شرایط اقتصادی ، ضعف درآمد ها و تامین منابع را شناسایی کنیم که خوشبختانه در یک برنامه زمان بندی کوتاه این کار را انجام داده ایم و به همین دلیل وارد کمیسیون بودجه شده ایم و امروز با رایزنی و مکاتباتی که انجام داده ایم کمتر وزارت خانه ای وجود دارد که برای دریافت بودجه با آن وارد این بحث نشده باشیم و بودجه ای دریافت نکنیم.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: نمونه این کار طرح جامع سیل در استان گلستان است که اعتباری بالغ بر 110 میلیارد تومان سرمایه می خواهد که سخت به دنبال جذب آن هستیم و امیدواریم در این زمینه حرکت جهشی داشته باشیم .