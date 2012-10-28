  1. ورزش
۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۳۸

بازیکن فوتبال آمریکایی در حین شکار اردک غرق شد

بازیکن فوتبال آمریکایی در حین شکار اردک غرق شد

یک بازیکن 17 ساله فوتبال آمریکایی به دلیل واژگونی قایق جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "برادی هروسکا" به همراه چهار تن از دوستان خود روز شنبه برای شکار اردک به دریاچه "الیسیان" واقع در ایالت مینه‌سوتا رفته بود که بر اثر واژگونی قایق جان خود را از دست داد.

چهار نوجوان دیگر توسط گارد ساحلی نجات یافتند و دو تن از آنها به بیمارستان انتقال یافتند اما جسد هروسکا هشت ساعت بعد از آب گرفته شد.

بر پایه گزارش سایت سی بی اس لوکال، هروسکا عضو تیم "واترویل الیسیان موریس تاون" بود. بازیکنان و هواداران این تیم شب گذشته در دیدار خانگی مقابل "مدفورد" یاد هروسکا را گرامی داشتند.

کد مطلب 1730104

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