نمایشگاه دستاوردهای کانون پرورش فکری استان سمنان در شهمیرزاد برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فراتی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان در شهمیرزاد ضمن اشاره به اهمیت آموزش در سنین کودکی و نوجوانی و اثر گذاری و ماندگاری آن، افزود: برای آشنایی بیشتر خانواده ها با عملکرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این نمایشگاه در کانون پرورش فکری شهمیرزاد به مدت یک هفته برگزار می شود.
وی افزود: در این نمایشگاه، غرفه های متنوعی در موضوعات مختلف حضور دارند و فعالیت های کانون را در بخش های تفریحی، ادبی، هنری و سرگرمی در معرض نمایش علاقمندان قرار می دهد.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان با اشاره به اینکه این نمایشگاه با محوریت قرآن و حدیث برپا شده است، خاطرنشان کرد: غرفه هایی چون تصویر سازی احادیث و قصص قرآنی و مسابقه شناسایی شهدای شهمیرزاد همچنین عروسک سازی خلاق، کارستی با دور ریختنی ها و سفالگری نیز آموزش داده می شود.
به گزارش مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دی ماه 1344 به عنوان مؤسسه ای فرهنگی، هنری و غیرانتفاعی در ایران تأسیس شد و پس از انقلاب اسلامی، همچنان به عنوان شرکتی دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه داد.
گفتنی است: این کانون دارای وسیعترین شبکه کتابخانههای کودک و نوجوان و از مهم ترین و معتبرترین تولید کنندگان و ناشران کتابهای این دو گروه سنی در ایران و تهیه کننده مهم فیلمها و سایر فرآوردههای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان است.
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