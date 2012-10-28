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۷ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۸

در جشنواره ایده‌های برتر/

ایده‌هایی که ثبت اختراع یا مقاله شده اند نیز پذیرش می‌شوند

ایده‌هایی که ثبت اختراع یا مقاله شده اند نیز پذیرش می‌شوند

یزد - خبرگزاری مهر: دبیر دهمین جشنواره ملی ایده‌های برتر گفت: در دهمین دوره از برگزاری جشنواره ملی ایده‌های برتر، ایده‌هایی که منجر به ثبت اختراع و یا مقاله شده است نیز پذیرش می‌شود.

سید ابوالفضل شاهزاده فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایده هایی که منجر به ثبت اختراع و یا مقاله شده اند و تا تاریخ 23 آذرماه 91 بیش از دو سال از ثبت اختراع و یا چاپ آن نگذشته باشد در این دوره از جشنواره نیز پذیرش می‌شوند.

وی بیان داشت: این اقدام در راستای کیفی سازی ایده ها در سال جاری صورت گرفته است.

شاهزاده فاضلی یادآور شد: این جشنواره همزمان با هفته پژوهش در آذرماه سال جاری برگزار می شود و همزمان با دهمین جشنواره ایده های برتر، هشتمین نمایشگاه اختراعات و ابتکارات نیز برگزار می شود.

وی عنوان کرد: جشنواره در دانشگاه یزد و نمایشگاه در پارک علم و فناوری استان یزد برگزار می شود. 

کد مطلب 1730123

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