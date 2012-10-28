  1. استانها
  2. کردستان
۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۸

میرزایی اصل:

13 آبان نماد استقلال و عزت ایران اسلامی است

13 آبان نماد استقلال و عزت ایران اسلامی است

سنندج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سنندج گفت: 13 آبان نماد استقلال و عزت ایران اسلامی با تکیه بر حضور و نیروی جوانان در تمامی عرصه هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله میرزایی اصل در جلسه هماهنگی راهپیمایی یوم الله 13 آبان شهرستان سنندج اظهار داشت: یوم الله 13 آبان یادآور حوادثی با تاثیرات و پیامدهای عمیق و بسیار گسترده در معادلات سیاسی کشورمان است که به تعبیر معمار کبیر انقلاب "انقلاب دوم" مردم ایران نام گرفت.

وی افزود: 13 آبان از ایام کم نظیر در تاریخ معاصر کشورمان و دارای درس ها و عبرت های قابل تاملی برای ماست و به همین دلیل باید هر ساله مراسم 13 آبان با جدیت هر چه بیشتری از سوی مردم برگزار شود.

فرماندار سنندج ادامه داد: فعالیت ها و اندیشه های انقلابی امام راحل (ره) بر مبنای استکبارستیزی استوار بود و بر همین اساس مردم ما و نظام مقدس جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته همواره در حال مبارزه با استکبار جهانی بوده و این برای قدرت های جهانی قابل تحمل نیست.

میرزایی اصل وضع قانون ننگین کاپیتولاسیون در زمان رژیم منحوس پهلوی را یادآور شد و بیان کرد: رژیم طاغوت منافع ملی و هویت ملی و دینی ما در راستای زیاده خواهی های مستکبران جهانی پایمال کرده بود و انقلاب اسلامی با ترویج مفهوم استکبار ستیزی احیاگر هویت دینی و ملی ما بوده است.

گفتنی است در پایان این جلسه اعلام شد: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار روز جمعه 12 آبان بعد از خطبه های نماز جمعه از روبروی مسجد جامع تا میدان انقلاب سنندج برگزار می شود.

کد مطلب 1730125

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها