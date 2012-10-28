13 آبان نماد استقلال و عزت ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله میرزایی اصل در جلسه هماهنگی راهپیمایی یوم الله 13 آبان شهرستان سنندج اظهار داشت: یوم الله 13 آبان یادآور حوادثی با تاثیرات و پیامدهای عمیق و بسیار گسترده در معادلات سیاسی کشورمان است که به تعبیر معمار کبیر انقلاب "انقلاب دوم" مردم ایران نام گرفت.

وی افزود: 13 آبان از ایام کم نظیر در تاریخ معاصر کشورمان و دارای درس ها و عبرت های قابل تاملی برای ماست و به همین دلیل باید هر ساله مراسم 13 آبان با جدیت هر چه بیشتری از سوی مردم برگزار شود.

فرماندار سنندج ادامه داد: فعالیت ها و اندیشه های انقلابی امام راحل (ره) بر مبنای استکبارستیزی استوار بود و بر همین اساس مردم ما و نظام مقدس جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته همواره در حال مبارزه با استکبار جهانی بوده و این برای قدرت های جهانی قابل تحمل نیست.

میرزایی اصل وضع قانون ننگین کاپیتولاسیون در زمان رژیم منحوس پهلوی را یادآور شد و بیان کرد: رژیم طاغوت منافع ملی و هویت ملی و دینی ما در راستای زیاده خواهی های مستکبران جهانی پایمال کرده بود و انقلاب اسلامی با ترویج مفهوم استکبار ستیزی احیاگر هویت دینی و ملی ما بوده است.

گفتنی است در پایان این جلسه اعلام شد: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار روز جمعه 12 آبان بعد از خطبه های نماز جمعه از روبروی مسجد جامع تا میدان انقلاب سنندج برگزار می شود.