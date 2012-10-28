دلگویه های دانش آموزان بجنوردی از 13 آبان/ تو لفظ عشق را آسان بیاموز

به گزارش خبرنگار مهر، 13 آبان نخست از سال 43 بر سر زبانها افتاد روزی که امام خمینی(ره) به خاطر سخنرانی معروف خود بر ضد حق قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون برای نظامیان آمریکایی در ایران دستگیر و به ترکیه تبعید شد.
خردسالان؛ آن سربازان در گهواره امام در سال 43 آرام آرام رشد کرده و بزرگ شدند، سال 57 بود و ایران آبستن حوادث بزرگ و تاریخی، سربازان خردسال امام هم اکنون نوجوانانی بودند که سودای افتخار آفرینی جاودانه در سر میپروراندند.
13 آبان 57 بود که آنان به همراه دانشجویان به مناسب سالگرد تبعید امام دست به تظاهرات در دانشگاه تهران زدند، تظاهراتی که به خاک و خون کشیده شد و تعداد کثیری از گلهای نورسته باغ انقلاب در خون خود خفتند.
یک سال گذشت و 13 آبان 58 و در گرماگرم روزهای پس از انقلاب، دانشجویان پیرو خط امام لانه جاسوسی را فتح کردند و پایههای تجسس آمریکا در ایران را فرو ریختند.
از آن زمان تاکنون 13 آبانهای زیادی آمدند و رفتند و در تمامی آنها نیز دانش آموزان و دانشجویان؛ این قهرمانان همیشگی انقلابها، رسالت دینی و ملی خود را پاس داشتند.
باز هم 13 آبانی دیگر در راه است، باز هم فرصتی برای مشق عشق و مرور خاطرات گچ و تخته سیاه و دانش آموز است.
شماری از دانش آموزان بجنوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، از عزم راسخ خود برای بزرگداشت روز 13 آبان و فریاد پایبندی به آرمانهای امام و انقلاب و پاسداری از خون همکلاسی های خود گفتند.
امیرمحمد رضایی در این به اره میگوید استکبار ستیزی از مشخصههای بارز انقلاب و اسلام محسوب میشود و این ویژگی نیز به علت همخوانی با فطرت آدمی هیچگاه از بین نخواهد رفت.
وی میافزاید: روز 13 آبان فرصتی برای بیان تنفر دانش آموزان از مستکبران عالم و زورگویان بی منطق است.
یکی از دوستان این دانش آموز که خود را حسین محمدی معرفی میکند، وارد بحث شده و میگوید: زنده نگاه داشتن روز 13 آبان و ابراز خشم و نفرت از دشمنان ایران در واقع پاسداری از خون دانش آموزان شهیدی است که برای پیروزی این انقلاب جان خود را از دست دادند.
وی با تاکید بر حضور گسترده اقشار مختلف مردم، به ویژه دانش آموزان و دانشجویان میافزاید: 13 آبان سال جاری با سالهای گذشته تفاوتی دارد و آن هم شدت گرفتن جنگ اقتصادی علیه ایران و افزایش فشارها برای دست کشیدن از آرمانهای والای انقلاب و نظام است.
محمدی میگوید: لازم است با حضور پرشور و میلیونی تمامی مردم ایران در روز 13 آبان بار دیگر شکست نقشههای شوم دشمنان را به جهانیان اثبات کنیم.
مهدی سعادت یکی دیگر از دانش آموزان بجنوردی در مورد 13 آبان میگوید: مردم ایران پس از گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی، هنوز آمریکا را دشمن اصلی خود میدانند و در این روز نیز این مسئله را به گوش مردم دنیا میرسانند.
وی میافزاید: در حال حاضر نیز سرسلسله دشمنی علیه ملت ایران آمریکا است و تمامی فشارهایی که در جبهههای گوناگون بر ملت ایران وارد میشود، ناشی از سیاستهای خصمانه دولت آمریکا و پیروی حامیان آن است.
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