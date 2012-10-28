حمله هوایی صهیونیست ها به غزه 2 شهید و زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، منابع امنیتی و بیمارستانی فلسطین اعلام کردند که جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته شمال شرق خان یونس در جنوب نوارغزه را بمباران کردند.
بر اثر این حمله دستکم یک مبارز فلسطینی شهید و یک تن دیگر زخمی شد. "سلیمان کامل القرا" جوان 25 ساله فلسطینی از اعضای گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس بود.
نوارغزه طی روزهای اخیر شاهد حملات هوایی رژیم صهیونیستی است که از 22 ماه جاری میلادی تاکنون 9 کشته و 14 زخمی بر جا گذاشته است.
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