  1. بین الملل
۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۱

شب گذشته انجام شد؛

حمله هوایی صهیونیست ها به غزه 2 شهید و زخمی بر جا گذاشت

حمله هوایی صهیونیست ها به غزه 2 شهید و زخمی بر جا گذاشت

منابع امنیتی و بیمارستانی فلسطین از شهید و زخمی شدن 2 مبارز فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوارغزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، منابع امنیتی و بیمارستانی فلسطین اعلام کردند که جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته شمال شرق خان یونس در جنوب نوارغزه را بمباران کردند.

بر اثر این حمله دستکم یک مبارز  فلسطینی شهید و یک تن دیگر زخمی شد. "سلیمان کامل القرا" جوان 25 ساله فلسطینی از اعضای گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس بود.

نوارغزه طی روزهای اخیر شاهد حملات هوایی رژیم صهیونیستی است که از 22 ماه جاری میلادی تاکنون 9 کشته و 14 زخمی بر جا گذاشته است.

کد مطلب 1730128

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها