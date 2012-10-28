شب گذشته انجام شد؛ حمله هوایی صهیونیست ها به غزه 2 شهید و زخمی بر جا گذاشت

منابع امنیتی و بیمارستانی فلسطین از شهید و زخمی شدن 2 مبارز فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوارغزه خبر دادند.