اعطای 580 میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان آذربایجان غربی

سید علی مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تهسیلات برای کشت پاییزه به کشاورزان استان اعطا می شود افزود: در این راستا برای هر هکتار گندم آبی شش میلیون ریال و گندم دیم چهار میلیون ریال، برای هر هکتار جو آبی پنج میلیون ریال و جو دیم نیز سه میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: کشاورزان علاقمند جهت اطلاعات بیشتر در خصوص دریافت تسهیلات به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها مراجعه و اقدام به اخذ تسهیلات مورد نظر کنند.

مختاری در ادامه با اشاره به پیش بینی 900 میلیارد ریالی در سالجاری برای افزایش بهره وری آب کشاورزی در استان اظهارداشت: تاکنون از این اعتبار 300 میلیارد ریال ابلاغ شده و در صورت تحقق کامل گام اساسی در این راستا برداشته می شود.

وی یاد آر شد: اواخر سال گذشته نیز 792 میلیارد ریال از منابع ملی، استانی نیز برای اجرای آبیاری تحت فشار اختصاص یافت که از این اعتبار نیز تا پایان نیمه نخست امسال 3900 هکتار آبیاری تحت فشار در استان انجام شده است.

مختاری به اختصاص تسهیلات ارزان قیمت برای کشاورزان دارای چاه آب جهت اجرای طرح های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: این سازمان با هدف مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی و ساماندهی استفاده آب در اراضی استان تسهیلات ارزان قیمت و کمک بلاعوض به کشاورزان دارای چاه کشاورزی که متقاضی اجرای طرح های آبیاری نوین "بارانی و قطره ای" هستند پرداخت می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد: این تسهیلات به دو روش به ازای هر هکتار 35 میلیون ریال بلاعوض از طریق صندوق توسعه بخش کشاورزی استان و یا به ازای هر هکتار 35 میلیون ریال بلاعوض از طریق بانک کشاورزی به همراه 35 میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت می شود.

مختاری یاد آور شد: برای اخذ این تهسیلات نیز کشاورزان می توانند به مراکز دهستان ها نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

آذربایجان غربی 6 الی 7 درصد محصولات کشاورزی کشور را تولید و یکی از قطب های مهم کشاورزی به شمار می رود.