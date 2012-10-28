ساخت و سازهای غیر استاندارد در بافت فرسوده گرگان

عضو شورای اسلامی شهر گرگان و عضو مجمع بانوان کشور شامگاه شنبه در جمع اعضای شورای شهر گرگان گفت: بارها در جلسات شورا عنوان کردیم که تشکیل امور بانوان در شهرداری از نیاز های ضروری است.

فائزه عبدالهلی افزود: بسیاری از شهر ها توانسته اند این امر را انجام دهند و برای ما یکی از ضرورت ها است که این را مطرح کرده ایم.



وی افزود: آذر ماه میزبان مجمع بزرگ بانوان هستیم اما اعلام موافقت شورا و شهرداری در این زمینه هنوز عملی نشده است.

لزوم ایجاد امور بانوان در شهرداری



وی با اشاره به بحث اوقات فراغت بیان داشت: این بحث یکی از مباحث مهم برای شهروندان است و ما باید بتوانیم برای شهروندان سند چشم انداز اوقات فراغت با کمک دستگاه های متولی ایجاد کنیم، چرا که با وجود برقراری اوقات فراغت خوب می توان شاهد شهری با آرامش بیشتر بود.

وی بیان داشت: ایجاد بافت فرسوده در حاشیه باعث آن می شود که در آینده اعتبارات میلیاردی در این زمینه هزینه شود و البته بساری از این بافت ها دارای استانداردهای لازم نیستند و باید در حین بازدید شهرداری از خانه ها، از شهرداری استعلام بگیرند و همچنین باید در کمیسیون عمران و توسعه برای روشنایی شهر تصمیم گیری شود و همچنین باید ساخت و ساز را به سوی استحکام سازی ببریم.



دغدغه برخورد با سد معبر

همچنین، عضو دیگر شورای شهر گرگان گفت: خواسته های شورا و شهرداری در سد معبر و پلیس ساختمان دو دیدگاه دارد که معیشتی،رفاهی- ساختاری است.

علی کلاتی گفت: دیدگاه معیشتی و رفاهی می تواند کمک شایانی در دیدگاه ساختاری داشته باشد و ما باید طوری ساختارها را پیاده کنیم که تحت هیچ شرایطی اجازه خروج فعالیت ها را از برنامه های کاری مشخص شده ندهیم تا دیگر شاهد هرج و مرج نباشیم.



وی ابراز داشت: برای اینکار باید یک معاونت مستقیم فراهم شود که درآن تشکیلات خاصی گنجانده شده باشد و مستقیما زیر نظر خود شهردار باشد و برای این کار لوایحی از سوی شهردار صادرشود تا برای حل مشکلات این حوزه دغدغه ای نداشته باشیم که برای این کار باید فعالیت زیادی داشته باشیم و جامع عمل بپوشانیم .

وی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از کارهای شهرداری می تواند در دست نمایندگان مجلس باشد افزود: از آنجایی که با توجه به تراکم جمعیتی که در مرکز استان وجود دارد نیاز است تا به آن توجه خاصی داشته باشیم و البته خواسته مردم نیز همین موضوع است و باید تعاملات و ارائه اطلاعات را بیشتر کنیم و ارتباط ها تنگاتنگ تر شود.



کلاتی عنوان داشت: از نمایندگان انتظار داریم بدون اطلاع قبلی و سرزده به شورا سرکشی کنند و از اوضاع و احوال ما بیشتر جویا شوند.

جرجانی عضو شهرداری منطقه یک گرگان نیز گفت: امسال نسبت به سالهای گذشته شاهد مشکلات کمتری در زمینه های مختلف شهری بودیم و خوشبختانه رهنمود های شهردار باعث شده وضعیت خوبی چه از نظر جمع آوری زباله ، نخاله و ساخت و ساز های ساختمانی داشته باشیم و شاهد تخلفات کمتری در بخش ساخت و ساز بودیم.



وی با اشاره به محدودیت نداشتن فعالیت های پرسنل شهرداری گفت: امسال در سیل های اخیر، کارکنان شهرداری و سد معبر تا پاسی از شب مشغول ساماندهی شرایط بودند و محدودیت کاری در حوزه شهرداری وجود ندارد و تا هر زمان که نیاز باشد کارکنان آن مشغول بکار می شوند.



وی افزود: برخی مواقع مردم توقعاتی دارند که بجا است و وظیفه کاری ایجاب می کند شرایط را برای آنها فراهم کنیم، ولی گاهی اوقات با توقع بی مورد و نابجا برخی افراد مواجه می شویم که اعتقاد دارم این افراد سودجو هستند.



کارکنان شهرداری امنیت شغلی ندارند

جرجانی ابراز داشت: در حوزه سد معبر و ساختمان یک وضعیت اجتناب ناپذیری وجود دارد و ما تلاش داریم با مشکلاتی که در این راه وجود دارد آن را ساماندهی کنیم، ولی گاهی اوقات با بی اطلاعی برخی افراد از قانون مواجه می شویم که باعث به وجود آمدن برخی مشکلات و عقب افتادن کارها می شویم.

وی گفت: کارکنان شهرداری از هیچ امنیت شغلی برخوردار نیستند که باید این امنیت شغلی برایشان ایجاد شود تا بتوانند بدون هیچ دغدغه خاطری کار کنند بعنوان مثال نیرویی که به دادگاه و زندان کشیده می شود، فردا برای استخدام در سازمان نیاز به دریافت سوء پیشینه دارد که با وجود پرونده ای که برای او تشکیل شده است دچار مشکلاتی می شود که باید به آنها رسیدگی و از آنها حمایت کنند.



رئیس کمیسون تحقیق و پژوهش شورای اسلامی شهر گرگان نیز گفت: سد معبر ساختمان یکی از شغل های تحت نظر شهرداری است و این شغل به دلیل اجرای قانون و جلوگیری از تخلف بوجود آمده است.

مصطفی سبطی افزود: برخی از افراد اقدام به ساخت و ساز بدون مجوز و رعایت عرض معبر خیابان و استحکام بنا می کنند و اینگونه افراد ، افرادی عادی نیستند و البته مقابله با اینگونه افراد خیلی سخت است .



وی افزود: باید کارشناسی کنیم که چرا کارهای ما در این زمینه نتیجه نمی دهد و دغدغه اعضای شهر همیشه این بوده است که اول ساختار لازم را داشته باشد تا بتواند به نتیجه مطلوب دست پیدا کند.



ایجاد واحد دادگاهی برای تخلفات ساختمانی

وی بیان داشت: یک واحد دادگاهی باید برای رسیدگی همچنین تخلفاتی ایجاد شود و پلیس ساختمان باید تعداد تخلفات را سرشماری کند و باید بدانیم که چه تعداد شعبه مستقل در دادگاه در این زمینه برای رسیدگی به تخلفات داشته باشیم که ما دیگر در این زمینه شاهد بی اعتنایی این افراد نباشیم.