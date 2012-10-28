افزایش 26 درصدی کشفیات سرقت در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد عظیمی افزود: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با جرائم در طول سالجاری بیش از 13مرحله طرح عملیاتی با هدف مقابله با سارقان و قاچاق کالا در این خطه اجرا شد.



وی اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران، با اجرای سه طرح گشت شبانه در شهرستان ساری توانستند، دو نفر از اراذل و اوباش،22 سارق و متهم سابقه دار را شناسایی و دستگیر و هفت دستگاه موتور سیکلت سرقتی را به همراه دو دستگاه خودرو کشف و ضبط کنند.



وی بیان داشت: در همین مدت همچنین سه باند سرقت داخل خودرو و منزل در شهرستان های ساری، عباس آباد و فریدون کنار شناسایی و منهدم شد.

اراضی بلاتکلیف 10 هکتاری مازندران تعیین تکلیف شود

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر اراضی 10هکتاری بلاتکلیف در این استان گفت: طولانی شدن رسیدگی به موضوع ملکیت این اراضی ، برخورد با متخلفان را مشکل می‌کند.

حجت الاسلام حسین طالبی در گردهمایی شورای حقوق بیت المال مازندران که در مجتمع منابع طبیعی کلارآباد برگزار شد، افزود: اگر قوانین به درستی اجرا شود مشکل این اراضی حل می‌شود.



وی با اشاره به این‌که در 217 قطعه از 953 قطعه زمین ده هکتاری موجود در مازندران، تخلفاتی مغایر با قرارداد واگذاری صورت گرفته است، اظهار داشت : از برخی از این اقدامات نظیر ساخت و ساز غیر مجاز و تفکیک این قطعات، سال‌ها گذشته است.



حضور واحدهای صنعتی مازندران در نمایشگاه سراسری مصرف کالای ایرانی



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از حضور واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران در نمایشگاه سراسری مصرف کالای ایرانی در قزوین، خبر داد.

عباس علی وفایی نژاد با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه گفت: نمایشگاه ، محل تلاقی بازدیدکنندگان و تولیدکننگان کالاها و خدمات و نقطه برخورد عرضه و تقاضا بوده و آحاد مردم با نوآوریها ، خلاقیتها و ابتکارات واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی آشنا می شوند.

وی مهمترین اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در برگزاری نمایشگاه سراسری مصرف کالای ایرانی را حمایت از تولید ملی و معرفی توانمندیهای واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی دانست.