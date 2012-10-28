توجه به فعالیت های هنری کانون های مساجد باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی اسماعیلی طبا شامگاه شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه محراب اندیشه ویژه دستاوردهای کانون های فرهنگی و هنری مساجد قم که در صحن جوادالائمه(ع) حرم مطهر در حال برگزاری است در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشگاه در 45 غرفه دستاوردها و توانمندیهای کانون های فرهنگی و هنری مساجد را در معرض دید علاقمندان قرار می دهد و تا 12 آبان ماه دائر خواهد بود.



وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای این نمایشگاه آن است که 12 کشور اسلامی فعالیت های مساجد خود را تبیین می کنند و توضیح می دهند.



اسماعیلی طبا آشنایی مردم با فعالیتهای کانونهای مساجد و افزایش تجریبات کانون های جدید التاسیس و استفاده از تجریبات کانون های با تجربه را از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه برشمرد.



وی بیان داشت: کانون های مساجد مرکز تربیت سربازان و افسران جنگ نرم هستند و نیازمند کمکهای بیشتر مردم و مسئولان هستند و امروز لزوم حمایت از فعالیت آنان بیشتر از هر دوره دیگری احساس می شود.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم اضافه کرد: کانونهای مساجد در بحران های فرهنگی و امروز در مشکلات اقتصادی می توانند نقش مهمی داشته باشند و در مقابل توطئه های دشمنان ایستادگی کنند.



وی افزود: کانونها بازوهای دینی و مردمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و با صحبتهای اخیر رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت کانون ها وظیفه وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی سنگین تر شده است.



وی با بیان اینکه توجه به بعد هنری فعالیت کانونها باید بیشتر شود اظهار داشت: اگر این بعد تقویت شود در این صورد شاهد تولید فیلم و فیلم نامه، داستان و سایر آثار هنری دینی و فاخر در سطح کشور بیش از آنچه وجود دارد خواهیم بود از این رو تربیت کارگرادن، نویسنده و ... در کانون ها هستیم.