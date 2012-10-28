رتبه 16 اقتصادی ایران در جهان/ 80 درصد درآمدهای ارزی از منابع نفتی تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی یکشنبه شب در جلسه پرسش و پاسخ که به منظور تبیین شرایط اقتصادی کشور برگزار شد، اظهار داشت: هرزمان که ایران از جنبه های مختلف پیشرفت می کند دشمنان جمهوری اسلامی بیشتر می شوند.

وی افزود: تحریم ها از ابتدای پیروزی انقلاب آغاز شده است و تا کنون ادامه دارد، به عنوان مثال تحریم شش می 1995 در بخش اقتصادی و یا تحریم سال 1996 که در بحث انرژی ما را تحریم کردند.

پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه دشمنان با بلوکه کردن دارایی های ایران در مناطق مختلف قصد دارند فشارها علیه نظام را بیشتر کنند افزود: بعضی ها در جامعه مطرح می کنند که اگر ایران دست از سلاح هسته ای بردارد این تحریم ها برطرف می شود، که به هیچ وجه به این گونه نیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: سال گذشته چند اقدام دیگر انجام شد و دشمنان خواستند درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی ایران را به شکلی محدود کنند که مقام معظم رهبری هم بسیار به این موضوع اشاره کردند که باید از بودجه نفت خارج شویم.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر80 درصد از درآمدهای ارزی کشور از طریق منابع نفتی تامین می شود.

وی گفت: کشور ایران در چند سال گذشته علیرغم همه تحریم ها از نظر اقتصادی رتبه 16 را در جهان داشته است.

نماینده مردم کرمان و راور در خصوص انواع تحریم هایی که کشور با آن مواجه است، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران با سه گونه تحریم روبرو است که شامل تحریم هایی که اتحادیه اروپا آن را مطرح می کند، تحریم هایی که سازمان ملل مطرح می کند و تحریم هایی که کشور آمریکا مطرح می کند، می شود.

پور ابراهیمی در ادامه اظهار داشت: معمولا تمام تحریم های ذکر شده این گونه است که ابتدا در کشور آمریکا پایه ریزی شده و بعد به اتحادیه اروپا و سازمان ملل می رسد.

این مسئول در خصوص صادرات و واردات کشور جمهوری اسلامی ایران افزود: از فروردین تا شهریور سال جاری مجموع صادرات غیرنفتی کشور ایران 21 میلیارد دلار بوده است و در مقابل 25 میلیارد دلار واردات به کشور داشته ایم که برای اولین بار تراز بازرگانی ایران از در آمدی به جز نفت مشتق می شود.

وی افزود: در وضعیت دلار نیز اشتباهاتی در کشور رخ داد از سال 80 تا 90 نرخ دلار هزار تومان ثابت بود در صورتی که باید هر سال شش تا هفت درصد قیمت دلار افزایش پیدا می کرد.

پورابراهیمی گفت: در بودجه نیز دلار با این نرخ ثابت در نظر گرفته می شد به جای اینکه این مسیر را به صورت پلکانی طی کنیم یکدفعه طی کردیم.

پور ابراهیمی در پایان گفت: به واسطه افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی در 10 سال گذشته حجم واردات به کشور افزایش یافته است.