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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۵

"90" اختصاصی برای ذوب آهن و سپاهان/ پنالتی تراکتورسازی مردود بود

"90" اختصاصی برای ذوب آهن و سپاهان/ پنالتی تراکتورسازی مردود بود

اصفهان - خبرگزاری مهر: شبکه استانی مرکز اصفهان شب گذشته با پخش برنامه زنده گل به سبک برنامه90، به بحث کارشناسی و داوری درباره دیدارهای تیم های فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان پرداخت و در خلال این برنامه پنالتی تیم تراکتورسازی در دیدار با سپاهان مردود اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه که یکی دو هفته ای است از شبکه استانی اصفهان روی آنتن می رود، دیشب با حضور ناصر پورمهدی بازیکن سابق سپاهان به عنوان کارشناس فنی و حضور تلفنی هوشنگ نصیر زاده به عنوان کارشناس داوری پخش شد.

نصیر زاده که مدتی است کمتر شاهد حضور او در برنامه نود هستیم، به صورت تلفنی نظرش را در مورد صحنه های حساس داوری دو بازی سپاهان - تراکتورسازی و پیکان تهران و ذوب آهن در هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر بیان کرد. نصیر زاده در خلال صحبت هایش از دست اندکاران برنامه به خاطر پخش صحنه های حساس بازی بدون جانبداری از دو تیم اصفهانی تشکر کرد. مردود دانستن اعلام پنالتی به سود تراکتورسازی در دیدار پنجشنبه گذشته با سپاهان، که منجر به گل سوم تراکتورسازی شد، از نکات قابل توجه صحبت های نصیر زاده بود.

پورمهدی نیز با ذکر دلایل افت ذوب آهن در لیگ برتر، شرایط بهتری برای این تیم در آینده پیش بینی کرد و از مسئولان و هیئت مدیره دو تیم اصفهانی خواست با دور کردن حواشی و پر کردن نقاط ضعفشان ذوب آهن و سپاهان را بار دیگر به جایگاه اصلیشان بازگردانند.

به نظر می رسد شبکه استانی مرکز اصفهان که در سالهایی نه چندان دور حتی از پخش دیدارهای خارج از خانه دو تیم سپاهان و ذوب آهن امتناع می کرد، با پخش دیدارهای این دو تیم، اجرای برنامه ورزش 5، فراهم آوردن امکان بحث های کارشناسی قبل و بعد از بازی های سپاهان و ذوب آهن و اخیرا پخش برنامه گل سعی در جبران مافات دارد.

کد مطلب 1730141

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