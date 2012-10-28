افزایش تعداد دانشجویان دافوس به 80 نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی عصار صبح یکشنبه در آغاز اولین دوره دکترا در دانشگاه علوم انتظامی اظهار داشت:‌ در دوره هجدهم دافوس دانشجویان یک سال آموزش حضوری دیده و یک سال نیز به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان در طول تحصیل کار می‌کنند. خوشبختانه امروز دروس مناسب و مورد نیاز فرماندهان در دانشگاه علوم انتظامی تدریس شده و از فضای بصیرتی نیز استفاده می شود.

وی ادامه داد:‌اجرای سفرهای علمی برای دانشجویان به همراه فرماندهان ملی و سطح ناجا از دیگر اقدامات دوره دافوس است ضمن اینکه روسای گروه‌های آموزشی از فرماندهان عالی رتبه انتخاب می‌شوند.

رئیس دانشگاه علوم انتظامی با اعلام اینکه تعداد پذیرفته شدگان دوره دافوس از 450 نفر به 80 نفر افزایش یافته است ضمن اینکه با هدف گذاری سال آینده این تعداد به 100 نفر افزایش می یابد.

در ادامه سردار عبدالله هندیانی رئیسی دانشکده دافوس با اعلام اینکه برای دوره دکترا 3 رشته مدیریت در پیشگیری جرم، ایمنی وی ترافیک و جرم یابی طراحی شده است تاکید کرد: 120 نفر برای دوره دکترا ثبت نام کرده‌اند که 18 نفر با مصاحبه تخصصی پذیرفته شدند. این در حالی است که اساتید دوره دافوس نیز به روز شده‌اند و تعداد 58 نفر از نیروهای ناجا به همراه دو نفر از ارتش در دوره جدید دافوس حضور دارند.